Приморозит? Синоптик дала пугающий прогноз на сентябрь

Украину ожидает серьезное похолодание в третьей декаде августа, а в конце сентября и вовсе может приморозить.

Такой прогноз дала доктора физико-математических наук, научный сотрудник Научно-исследовательского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, пишут "Вести".

По ее данным, высокие температуры продержатся большую часть августа, но в конце ожидается резкое похолодание.

Заморозки в Украине Иллюстрация

"Очень напряженным будет август. Будет больше сухих дней, и температура воздуха в отдельные дни дойдет до +30 градусов и выше. После 20 августа в Украине будет наблюдаться резкое понижение температуры воздуха, и только в сентябре станет теплее. Эти процессы будут одинаковы как для севера, так и для юга страны", — сказала она.

Синоптик отметила, что в сентябре температура воздуха будет в некоторые дни доходить до +24...+26 градусов, а к концу месяца снова резко похолодает — до заморозков.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что жаркое лето уже не вернется в Украину, в августе 2019 года нашу страну ждет два серьезных похолодания.

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