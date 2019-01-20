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Приморозит еще больше: синоптики уточнили прогноз по похолоданию в Украине

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В воскресенье, 20 января, в Украине еще больше похолодает и придут осадки.

Так,небольшой снег ожидается в западной части Украины, а также в Киевской, Житомирской и Винницкой областях, сообщает Укргидрометцентр.

На западе ожидают -3 -5, а ночью -8 -10; на севере страны днем будет -4 -6, а ночью -9 -11.На востоке Украины синоптики днем прогнозируют -4 -6, а ночью -8-10. В центре страны днем также ожидается -4 -6, а ночью температура опустится до -11 -13. В южном регионе днем ожидается -1 +1, а ночью -6 -8.

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Погода в Украине

Погода в Украине

В Киеве в этот день синоптики прогнозируют слабый снег. Температура воздуха днем будет -4 -6, а ночью -9 -11.

На дорогах страны гололедица.

Приморозит еще больше: синоптики уточнили прогноз по похолоданию в Украине

На курортах Египта по-прежнему тепло, но жара не предвидится. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде температура не поднимется выше +20 днем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. В конце января ожидается потепление и слякоть, а вот лето не будет слишком жарким.

  • В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.

  • Народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в Украину настоящая зима с сильным похолоданием придет в начале февраля.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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