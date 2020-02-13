В нынешнем составе ВР завелся депутат, фамилия которого достоверно неизвестна, однако ходят слухи о том, что он имеет то ли сценический, то ли оперативный псевдоним. Точно установить не удалось, но вроде бы как-то так. И вот этот деятель поясняет всем, что он отнюдь не против глубоких засосов со страной-агрессором.

Причем, он всерьез рассуждает о том, что совершенно не возражает отдать что-то Московии, взамен чего-то. Но вот что интересно, его рассуждения касаются того, что ему не принадлежит и не могло принадлежать в принципе. Ведь перед тем, как попасть в Раду, он имел одни шнурки на кроссовки и ботинки и баночку б/у жевательной резинки. При этом, он играл на губной гармошке из расчески и бумажки, а в летнее время года – бил мух неожиданной частью тела. Более ничем в жизни он не проявился и может быть, это – к лучшему.

Но как назло, в это самое время, когда он рассказывал то ли о засосах, то ли о чем-то более продвинутом или задвинутом, сама российская пресса опубликовала небольшую заметку, которую мы сейчас и процитируем. Она длинная, но представляется прекрасным образцом и даже учебным пособием для таких пациентов, сильно любящих засосы с матрешками, балалайками и прочими березками. Смысл текста, в этой цитате, сводится к одному тезису – не суй в рот не мытое и россиянское.

"Компания Facebook заблокировала и удалила более сотни фейковых аккаунтов, которые были созданы в России. Об этом сообщила пресс-служба Facebook.

Всего в соцсети заблокировали 78 личных аккаунтов в Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре страницы в Instagram за нарушение политики соцсети, направленной против иностранного вмешательства.

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В компании пояснили, что материалы, размещенные на этих страницах, в основном касались Украины и соседних с Россией стран. В Facebook утверждают, что в ходе расследования их сотрудники обнаружили связь фейковых страниц с российскими военными разведывательными службами.

Отмечается, что хозяева учетных записей изображали из себя местных жителей и обычно размещали контент на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях. Кроме того, они активно обсуждали украинских политиков, комментировали военные действия в Сирии и падение малайзийского "боинга" над Донбассом.

Это не первый случай, когда соцсеть удаляет или блокирует подозрительные аккаунты. В конце октября за вмешательство в дела африканских стран Facebook удалил более 150 страниц, связанных с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным".

Такую длинную цитату мы привели по двум причинам. Главная из них состоит в том, что большая ее часть являет собой цитату пресс-релиза самой социальной сети Фейсбук. От себя там написано всего несколько фраз, а полный его текст можно почитать по ссылкам в тексте.

Вторая причина состоит в том, что это сами россияне публикуют сей текст для россиян, где по сути разъясняют своим согражданам, что РФ ведет информационную войну против Украины и для этого используют специально подготовленных лиц, чтобы те занимались антиукраинской и пророссийской пропагандой, прикидываясь украинцами. Как следует из заключения россиян, люди эти работают в пригожинских структурах, а значит – получают за это деньги.

То есть, им достаточно хорошо платят за то, что они прикидываются анонимными украинцами, а здесь мы видим то же самое, но только прикидывается украинцем не сетевой бот, а живой человек. Отсюда вопрос: сколько вот именно такое может стоить, наверняка больше, чем безымянный тролль из Ольгино?

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