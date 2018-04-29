Приметы на 30 апреля: что нельзя делать

30 апреля православная церковь вспоминает преподобного Зосиму Соловецкого, в народе этот день называют Зосима-пчельник.

"Обозреватель" расскажет об истории дня, а также о том, какие приметы были связаны с ним у славян.

Зосима Соловецкий жил в XV веке. Он был одним из основателей Соловецкого монастыря (Белое море, Россия). Считается покровителем пчел и пчеловодов.

У славян этот день был особым образом связан с пчелами:

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- после зимы на пасеки, наконец, вывозили ульи, и проводили специальный обряд. Прямо на пасеке устанавливали стол, на котором должны быть хлеб, соль, крещенская вода и пасхальная свеча. Затем совершали молитву преподобным Зосиме и Савватию, обходили пасеку с зажженной свечой и окропляли водой.

- в этот день наблюдали за поведением пчел, в частности, за тем, на какие растения они полетят первыми. Какому из них насекомые отдавали предпочтение, то и даст наибольший урожай.

- обращали внимание и на количество пчел, переживших зиму. Если потери были небольшими, это предвещало хороший урожай гречихи.

Пчела у славян считалась чуть ли не священным насекомым, в частности, потому, что, согласно легенде, именно пчелы первыми сообщили миру о воскресении Христа. В этот день было запрещено убивать пчел.

pr.ua

На Зосиму-пчельника нужно было обязательно попробовать мед.

Были и народные приметы:

- если на Зосиму солнце восходит с ясного неба, лето будет сухим, если его загораживают тучи – лето может оказаться дождливым.

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