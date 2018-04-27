Приметы на 28 апреля: что нельзя делать

28 апреля православная церковь вспоминает апостолов Аристарха, Пуда и Трофима, в народе этот день называется Пудов.

"Обозреватель" расскажет об истории дня, а также о том, какие приметы были связаны с ним у славян.

Святые Аристарх, Пуд и Трофим были "апостолами от семидесяти", то есть принадлежали к "внешнему" кругу учеников Христа. Они, в свою очередь, были учениками святого Павла, который упоминал о них в свих посланиях, вошедших в Новый завет. Пуд был самым знатным из них – он заседал в сенате Рима.

Все трое были казнены при императоре Нероне вместе со своим учителем – Павлом.

Славяне посвящали этот день пчелам и пасекам:

- в Пудов день было принято проводить их "инспекцию".

- если к этому дню распускались первые цветы, ульи впервые в году выносили на свежий воздух. Славяне верили, что таким образом они изгоняли из дома смерть.

Time For Rest

В Пудов день изготавливали лекарственные настойки:

- для настоек использовали почки калины и рябины,

- при зубной боли рябину было принято… грызть. При этом следовало произносить такую формулу: "Рябина, исцели меня, а не исцелишь – я тебя загрызу", или – "Рябина, рябина, возьми мою боль, отныне и довеку не буду тебя есть". После подобного "ритуала" плоды этого дерева было запрещено есть – боль могла вернуться.

Кроме того, славяне считали, что в этот день нельзя работать допоздна – это сулило большие несчастья.

По погоде на Пудов день строили прогноз на ближайшие недели и месяцы:

- если пчелы быстро вернулись в улей, это указывает на быстрое потепление.

- если перепад ночной и дневной температуры большой (ночью холодно, а днем жарко), скоро можно ждать настоящей летней погоды.

В Пудов день в природе происходят перемены:

- появляются первые лягушки,

- распускается калина и береза.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал о приметах о новорожденных.