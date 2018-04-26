Приметы на 27 апреля: что нельзя делать

День 27 апреля в народе называют Мартын Лисогон; прототипом этого персонажа послужил один из первых Римских Пап – Мартин Исповедник.

"Обозреватель" расскажет об истории дня, а также о том, какие приметы были связаны с ним у славян.

Святой Мартин, которыйбыл Папой Римским с 649 по 653 годы, почитается не только католической, но и православной церковью. Он известен благодаря конфликту с тогдашним императором Константом IIна почве разного понимания, что такое ересь. По приказу императора Мартина попытались убить, но, приблизившись к нему, киллер внезапно ослеп. Позже по приказу нового правителя он был арестован, сослан на остров, затем осужден, снова сослан. Святой Мартин умер в Херсонесе Таврическом.

Этот день особым образом был посвящен лисам и воронам:

- славяне считали, что 27 апреля лисицы устраивают "переселение" - они оставляют старые норы и роют новые. Этим обстоятельством спешили воспользоваться охотники. Не только потому, что лисы к этому времени не успевали обзавестись новым жильем, но еще и потому, что люди были убеждены в том, что эти животные слепы и глухи, а значит – беспомощны.

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- что касается ворон, то славяне считали, что в этот день они купают свое потомство в лужах и отправляют в новую, "взрослую", жизнь.

- отчасти эта "воронья" примета была применима и к людям: на Мартина семьи, где были парни и девушки на выданье, устраивали смотрины или сватовство и таким образом тоже отпускали их во взрослую жизнь.

Считалось, что в этот день девушке на выданье или парню, планирующему найти свою половинку, нельзя было сидеть дома – они обязательно должны были на какое-то время сугубо символически покинуть родительское гнездо, чтобы позже реальный уход из семьи состоялся легче.

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По погоде на Мартина прогнозировали будущий урожай и погоду на ближайшие месяцы:

- если день теплый и ясный, будет хороший урожай.

- если в этот день тепло, скоро начнется затяжное похолодание.

- 27 апреля начинаются первые грозы.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал о приметах о новорожденных.