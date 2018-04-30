Приметы на 1 мая: что нельзя делать

1 мая православная церковь вспоминает святителя Косму Халкедонского, в народе этот день называют Кузьма-огородник.
"Обозреватель" расскажет об истории дня, а также о том, какие приметы были связаны с ним у славян.
Святитель Косма жил в IX веке во времена противостояния православных и "иконоборцев" - религиозных течений, выступающих против икон. Он был епископом, и принимал самое активное участие в этой борьбе. Оппоненты пытались переманить Косму на свою сторону, но тот не поддался на искушение. Более того – он отказался исполнять указ императора о вынесении всех икон из храмов. За это святитель был сослан, но и в ссылке продолжал отстаивать почитание икон.
В народе Косма считается покровителем урожая.
Этот день особым образом был связан с кукушкой:
- именно 1 мая впервые в году можно услышать ее кукование.
- славяне верили: если кукушка закуковала, это знак к тому, что можно начинать посев льна.
- если птица поет долго, это знак скорого быстрого потепления.
- если кукушка поет на сухом дереве, это может указывать на скорые заморозки.
- если кукушка залетела в село, это предвещает пожар.
В этот день активно продолжались работы на огороде:
Дачное время
- сеяли морковь и свеклу. Причем, перед посевом следовало провести специальный обряд: пойти к роднику, смочить семена его водой, а затем "заплатить" ему – бросить в водоем монетку.
- если к этому дню распустилась черемуха, можно сажать ранний картофель.
- во время посева семян можно загадать желание. Если они взошли, желание сбудется.
- посев следует делать тайком – чтобы урожай не сглазили.
- считалось, что нельзя есть семена, предназначенные к посеву – в таком случае весь будущий урожай будет уничтожен вредителями.
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Были и народные приметы:
- если начало мая теплое, погода к концу месяца, скорее всего, испортится, если же 1 мая прохладное и дождливое, к концу мая погода будет замечательной.
- холодный май обещает урожайный год.
- если 1 мая идет дождь, им следует смочить волосы – они будут хорошо расти.
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