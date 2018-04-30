Приметы на 1 мая: что нельзя делать

1 мая православная церковь вспоминает святителя Косму Халкедонского, в народе этот день называют Кузьма-огородник.

"Обозреватель" расскажет об истории дня, а также о том, какие приметы были связаны с ним у славян.

Святитель Косма жил в IX веке во времена противостояния православных и "иконоборцев" - религиозных течений, выступающих против икон. Он был епископом, и принимал самое активное участие в этой борьбе. Оппоненты пытались переманить Косму на свою сторону, но тот не поддался на искушение. Более того – он отказался исполнять указ императора о вынесении всех икон из храмов. За это святитель был сослан, но и в ссылке продолжал отстаивать почитание икон.

В народе Косма считается покровителем урожая.

Этот день особым образом был связан с кукушкой:

- именно 1 мая впервые в году можно услышать ее кукование.

- славяне верили: если кукушка закуковала, это знак к тому, что можно начинать посев льна.

- если птица поет долго, это знак скорого быстрого потепления.

- если кукушка поет на сухом дереве, это может указывать на скорые заморозки.

- если кукушка залетела в село, это предвещает пожар.

В этот день активно продолжались работы на огороде:

Дачное время

- сеяли морковь и свеклу. Причем, перед посевом следовало провести специальный обряд: пойти к роднику, смочить семена его водой, а затем "заплатить" ему – бросить в водоем монетку.

- если к этому дню распустилась черемуха, можно сажать ранний картофель.

- во время посева семян можно загадать желание. Если они взошли, желание сбудется.

- посев следует делать тайком – чтобы урожай не сглазили.

- считалось, что нельзя есть семена, предназначенные к посеву – в таком случае весь будущий урожай будет уничтожен вредителями.

Plant-s.ru

Были и народные приметы:

- если начало мая теплое, погода к концу месяца, скорее всего, испортится, если же 1 мая прохладное и дождливое, к концу мая погода будет замечательной.

- холодный май обещает урожайный год.

- если 1 мая идет дождь, им следует смочить волосы – они будут хорошо расти.

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