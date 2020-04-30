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3 мая • обновлено в 02:14
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Примчался кашлять на журналистов: в Черновцах священник УПЦ МП отличился возмутительной выходкой

34.4т
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В Черновцах священник Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП демонстративно кашлял на журналистов, потребовав закрыть их редакцию на карантин.

Как передает "Настоящее время", 29 апреля местное издание "Молодой буковинец" обратилось в епархию с просьбой прокомментировать слухи о том, что митрополит Мелетий (Егоренко) заболел пневмонией, но отказывается сдавать тест на коронавирус.

Журналистам отказались ответить на вопрос, но на следующий день, 30 апреля, секретарь консистории, архимандрит Никита (Сторожук) посетил редакцию, где "нагло себя вел" и демонстративно кашлял на сотрудников. Свои действия он также снимал на видео.

После этого архимандрит написал заявление СБУ с просьбой закрыть редакцию на карантин по причине возможного заражения коронавирусом.

Он заявил, что "со страниц газеты "Молодой буковинец" узнал, что заболел COVID-19″, после чего контактировал с главным редактором издания и другими сотрудниками. В качестве доказательств готов прислать в СБУ снятые им самим видеоматериалы.

Черновицко-Буковинская епархия. Иллюстрация

Черновицко-Буковинская епархия. Иллюстрация

фото из открытых источников

Как писал OBOZREVATEL, 30 апреля в Черновицкой области обнаружили еще 96 случаев заражения коронавирусом. Всего на Буковине уже 1667 инфицированных COVID-19.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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Червоний Данило
Червоний Данило
старый поц МП, должен быть утилизирован как мусор!
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
І чого редакція досі не подала до суду? Це - кримінальна подія. Наскільки я пам'ятаю, умисне зараження тягне від 2 до 5 років. Московитських попів треба вчити цивілізації...
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Поп = поц!
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