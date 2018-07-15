МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Приложила руку третья сторона!" Хорватский воин уличил РФ в пропаганде на ЧМ-2018

1.3тЧитать новость на украинском

Растиражированная росСМИ новость о том, что болельщики сборной Хорватии на чемпионате мира 2018 в Москве прошлись по улицам с огромным баннером, на котором была надпись: "Спасибо, Россия" может оказаться фейком.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" хорватский доброволец полка "Азов" Денис Шелер.

"Ну я тоже могу сказать "спасибо, Россия" – и думаю, многие хорватские болельщики тоже – за то, что Россия проиграла нам и выбыла с турнира. Но тут вот какой момент: хорватские болельщики за два дня точно не успели бы сделать такой большой флаг. Тут какая-то третья сторона приложила руку", - пояснил он.

Новости
"С кем мы играем?" В Хорватии указали на "подставу" накануне финала ЧМ-2018

По мнению Шелера, среди его друзей, которые поехали в РФ на чемпионат, никто не причастен к этой "акции".

"Поэтому это тоже может быть элементом пропаганды со стороны РФ. Еще интересно, что появилась фотография с флагом, но нет видео, на котором люди, которые поднимают этот флаг, говорили бы на хорватском языке. Ну как так может быть?" - поинтересовался доброволец.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ. После чего ФИФА наказала хорватских игроков.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
Объекты
пропагандафутбол
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
ЧМ0-2018 всеми признан лучшим, за последние 30 лет. Вот и корёжит бывших братьев. Мелкий, ничтожный и завистливый народишко!
Ответить
1
0
Petrov Oleg
Petrov Oleg
Правильный заголовок - "Наёмник Азова из Хорватии выразил сомнение по поводу благодарности хорватских болельщиков России за прекрасно организованный чемпионат" - так понятнее - как говорят англосаксы - хуиз ху ... да и статью читать ни к чему...
Ответить
1
0
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Может оказаться фейком" это не уличил, это мнение хорватского ублюдка.Забавно., когда про пропаганду вякают "журналисты", называющие воюющих на стороне Киева добровольцами, а на стороне ЛДНР-наёмниками
Ответить
1
0

Наши блоги