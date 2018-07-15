"Приложила руку третья сторона!" Хорватский воин уличил РФ в пропаганде на ЧМ-2018

Растиражированная росСМИ новость о том, что болельщики сборной Хорватии на чемпионате мира 2018 в Москве прошлись по улицам с огромным баннером, на котором была надпись: "Спасибо, Россия" может оказаться фейком.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" хорватский доброволец полка "Азов" Денис Шелер.

"Ну я тоже могу сказать "спасибо, Россия" – и думаю, многие хорватские болельщики тоже – за то, что Россия проиграла нам и выбыла с турнира. Но тут вот какой момент: хорватские болельщики за два дня точно не успели бы сделать такой большой флаг. Тут какая-то третья сторона приложила руку", - пояснил он.

По мнению Шелера, среди его друзей, которые поехали в РФ на чемпионат, никто не причастен к этой "акции".

"Поэтому это тоже может быть элементом пропаганды со стороны РФ. Еще интересно, что появилась фотография с флагом, но нет видео, на котором люди, которые поднимают этот флаг, говорили бы на хорватском языке. Ну как так может быть?" - поинтересовался доброволец.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ. После чего ФИФА наказала хорватских игроков.