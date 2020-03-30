Прилетевший из Вьетнама турист обматерил Украину и нарвался на гнев. Видео

Украинец Ярослав Ижик, который 29 марта прилетел эвакуационным рейсом из Вьетнама и вместе с другими пытался прорваться вопреки карантинным мерам, записал оскорбительное видео об Украине, за что пришлось извиняться в сети.

Ролик, который был поспешно удален из Instagram, опубликовал в своем Facebook николаевский журналист Олег Деренюга (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ну все, я дома... С*ка, смотрите, прорывают *бучую оборону. *бучая Украина!" – вещал Ижик в соцсети.

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"Он вместе с другими пассажирами героически "прорывал оборону", а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в "*бучую Украину" и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина", – возмутился Деренюга.

По данным журналиста, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен, чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось, чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали.

Внимание! Кадры 18+

Уже 30 марта в соцсети Ижик опубликовал несколько видео.

"Увидел огромное количество просмотров и негативных комментариев. Я уже дома. Я понимаю, что все нас видят убл*дками", – рассказал он и поблагодарил организаторов рейса и украинское посольство.

"А вот Украина так себе проявила себя. Разрешение на вылет пришло с с оговоркой, что, возможно, нас посадят на обсервацию", – возмутился мужчина.

Появился и ролик с извинениями. "Относительно фразы про Украину - это было сказано на эмоциях после длительного перелета. Я на самом деле считаю Украину своей Родиной и люблю ее. Поэтому и вернулся. Переждать напасти гораздо приятнее дома. И я хочу попросить прощения у всех, кого мог обидеть или зацепить. Это неподобающая фраза. Особенно здесь она трактуется вырванной из контекста и выглядит суперужасно", – извинился Ижик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажиры рейса из Вьетнама устроили потасовку с Нацгвардией. Кадры из "Борисполя" попали в сеть и вызвали резонанс.

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