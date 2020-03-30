Прилетевших с Бали украинцев уговорили на обсервацию в отелях

Эвакуированные с Бали украинцы, которые прибыли в "Борисполь" рейсами из столицы Катара Дохи, после долгого уговаривания наконец согласились на обязательную двухнедельную обсервацию.
Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Его цитирует "УП".
"С самого момента, когда люди начали отказываться, продолжалась работа по убеждению их, что это жизненно необходимо", – отметил он.
Украинцы согласились на обсервацию
По совам Демченко, еще час три назад оставалось около 50 человек, которые отказывались. Но затем их количество уменьшилось до 30 и теперь все согласились на этот шаг.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, часть украинских туристов, которые 30 марта около 02:20 прибыли двумя рейсами из Бали через Доху (Катар), поместили на обсервацию в отель "Козацький" в самом центре Киева. Но большинство пассажиров устроили бунт и отказались от принудительного карантина, так и оставшись на борту лайнеров.
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