Прилепин - кинозвезда: фильм о "ДНР" победил на фестивале в Нью-Йорке

Короткометражный фильм "Дежурство" о террористах "ДНР" российского режиссера Ленара Камилова взял приз фестиваля Tribeca, который каждый год проходит в Нью-Йорке.

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В фильме показаны будни оккупантов Донбасса и боевые действия. Главную роль — террориста с позывным "Кот" — сыграл один из главарей "ДНР", российский писатель Захар Прилепин, сообщает сайт фестиваля.

"Этот фильм показывает нам эмоциональный вес, который могли бы иметь неодушевленные предметы, и гуманизированную войну таким удивительным и удачным образом", — отмечается в заявлении жюри.

Призовой фонд, который спонсировала Nutella, составил всего $5 тысяч.