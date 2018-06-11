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Владимир Спиваковский
Владимир Спиваковский
Президент Международной корпорации "Гранд"Все статьи автора

Приключения Украинского Логотипа

1.1т

Ничто не предвещало беспокойства, когда плывя в круизе на огромном лайнере, я нечаянно оказался в компании художников на палубе.

Я рисовать вообще не умею. Но они так интересно рассказывали о том, сколько стоят картины, почему так баснословно дорого, как их оценивают и продают на аукционах, и вообще, куда движется этот удивительный арт-рынок…, что я оторвал бинокль от глаз и присел к ним познакомиться. А что еще делать на корабле, когда с него никуда не денешься.

Они листали на планшете чьи-то картины, эмоционально жестикулируя руками, еще шире, чем делаю это я, и было ужасно интересно.

Я, желая показать, что я не из дикого края, тоже открыл свой планшет, ткнув в Safari ссылку на какой-то странице.

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Оттуда посыпались мировые новости про теннис, брекзит, извергающий лаву вулкан на Гавайях, бронебойные военные корабли, логотип Украины, гиперлуп Илона Маска в Лос-Анжелесе…

Я листнул обратно к нашему новому Логотипу, с некоторой смутной мыслью… Но продолжил слушать живописную беседу завсегдатаев аукционов Сотби и Кристи.

Я даже пошел к бару и принес на всю компанию лонгдринк "Манхэттен". И показываю им наш свежеиспеченный на Родине логотип, похожий на дорожный указатель Ukraine-NOW-Ua, и другие, которые вы здесь видите.

Они спросили, что это? Я объяснил, что это теперь наш новый логотип... Они повертели планшет туда-сюда, задали еще несколько наводящих вопросов, и о чем-то задумались. Коктейли, уже повторно, были выпиты, и к ночи мы все разошлись.

Назавтра захожу я в салон на верхней палубе, со своим биноклем и планшетом, - ба… мои друзья притащили из бизнес-центра смарт-доску и рисуют-стирают-рисуют-стирают-рисуют…

Подхожу, не совсем понимаю, что за шум.

Только по взглядам догадался, что это имеет отношение ко мне. Они тихо расступились, дав мне с расстояния осознать весь ракурс ими нарисованного, от старта до финиша. Я сглотнул слюну и окаменел.

Передо мной было изображение бренда-логотипа-рисунка-картинки, отражающей самую суть Украины. Сами посмотрите: динамика, страсть, взлёт, разноцветная свежесть, слова, устремленные в будущее, да еще и наш трезуб на закуску.

Я думал, что они произнесут какие-то слова, тематические. Но прозвучало следующее.

- Понимаешь, Владимир, сказал Джиромо, нас, как пружину, завёл твой вопрос по логотипу твоей страны. Мы много чего наслышаны про Украину, переживаем за вас, соболезнуем, иногда радуемся, иногда не понимаем, но чаще восхищаемся. У вас там всё такое непонятное, но живое и трамплинное, вот-вот взлетите…

А ты нам вчера показал этот ваш новый бренд, он как чёрная полоса или туча, без эмоций, без души, без страсти.

Тут он сделал паузу, задымил трубкой и продолжил. - Знаешь, даже не имеет значения, что мы тут нарисовали. Для таких случаев имеет значение – Кто нарисовал.

Потому что судьбоносные логотипы знаковых стран должны живописать не рекламщики-дизайнеры-бигбордов, а великие художники. Знаешь, кто относится к великим художникам?...

Только я собрался вынуть из памяти Тициана, Леонардо, Гойю, и даже начал перечислять эти имена, как Джиромо вместе с Луиджи набрались терпения и подождали, пока я иссякну.

И тогда уже Луиджи, положив мне руку на плечо, произнес: Владимир, ты знаешь, что картины моего друга (он показал на Джиромо), выставлены в лондонских галереях по 500 000 фунтов стерлингов?

Нам вчера понравилась твоя идея украинской темы, ведь красивые идеи не каждый день рождаются. Особенно, когда видишь в них некоторую первоначальную неточность и знаешь, где можно сделать совсем другие акценты. Нам же из Европы виднее, что вы, украинцы, собой представляете.

Я вздохнул и говорю, что наименование нашей страны, увы, упоминать нельзя, так как копирайт слова "Украина" принадлежит правительству, и никто не имеет права его изображать без его разрешения. Они не удивились, и говорят: Так мы на ваши права и не претендуем.

Смотри! Джиромо напишет картину на сюжет этого "ракетного" логотипа и… подарит вашему правительству. Или же выставит картину на Сотби, продаст за миллион фунтов и передаст все эти деньги вашему правительству. А оно уже потратит по своему усмотрению, как захочет.

Ведь вам там и так сейчас тяжело! Война, бедность, коррупция... У нас тоже всё это было, до сих пор не выкарабкались…

Он посмотрел вдаль, куда простиралось теплое средиземное море, и сказал: А мне это организовать и сделать в удовольствие. Что скажешь?

Я замолчал. А что я скажу?... Я же – никто, не уполномочен.

Да тут ещё вернешься домой, налетят оскорбленные рекламщики-дизайнеры, которые делали те, другие, логотипы, горя не оберешься.

И говорю ему: ты тихонечко рисуй, выставляй, приглашай наше правительство на экспозицию в какую-нибудь крутую Лондонскую галерею, дари… Ведь художнику позволено рисовать что угодно – любые пейзажи и буквы, ведь для них запретов нет.

На том и расстались.

Я ещё тогда подумал: В самом деле, судьбоносные бренды-логотипы для стран должны создавать великие художники, а не рекламные дизайнеры. И вспомнил, сколько логотипов, скульптур и картин создавал Пикассо и дарил их государствам.

И даже размечтался! Надо же! Самый крутой художник Европы напишет будущую знаменитую картину о логотипе и образе Украины. И потом передаст её безвозмездно в самую знаменательную дату нашей страны. А потом, может, даже изваяет скульптуру, возле которой толпы иностранцев будут фоткать селфи.

Он мне еще сказал, что они, итальянцы, все вышли из эпохи Возрождения.

Поэтому им близка тема всех людей и народов, которые только нарождаются или возрождаются. Они в этом видят великий смысл и внутреннюю энергию, можно даже сказать, миссию. Остается только лишь эту энергию положить на холст.

…Конечно, было ясно, что никакого продолжения у этой истории не будет.

Хотя, если Джиромо таки напишет картину и продаст её за несколько миллионов фунтов на аукционе Сотби, – кто знает…

И вот он переслал мне на почту этот эскиз. "Украина-ракета".

Обычно свои картины не принято комментировать, но он сделал приписку:

"Каждый, кто остановится и посмотрит на эту страну-ракету, обретёт такую энергетику, что его будет переполнять гордость не только за свою страну, но и за то время, в котором ему посчастливилось жить, и за будущее, в которое эта ракета устремляется".

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Владимир СпиваковскийВладимир Спиваковский
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Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
К вопросу об украинских логотипах. Герб этой несостоявшейся страны похож на неприличное слово "БЛЯ".
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