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25 октября • обновлено в 15:41
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Приказал штурмовать Майдан: суд принял скандальное решение для экс-начальника СБУ Киева

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Шевченковский районный суд Киева 25 октября смягчил меру пресечения экс-начальнику управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Щеголеву, обвиняемому по делу штурма Майдана.

Об этом говорится в сообщении Адвокатской совещательной группы в Telegram. В сообщении сказано, что суд отпустил Щеголева под личное обязательство. Ранее он был под круглосуточным домашним арестом и носил электронный браслет.

26 июня стало известно, что Шевченковский суд смягчил меру пресечения Щеголева с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Александр Щеголев

Александр Щеголев

РБК Украина

Напомним, Щеголев был задержан правоохранителями 20 августа 2015. До этого он находился под домашним арестом.

Его обвиняют в препятствовании митингам, превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия, умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего, а также в умышленном убийстве двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Как писал OBOZREVATEL, уволенный из управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что работа над делами Майдана остановлена.

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Тег
Майдан
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