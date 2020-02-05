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7 февраля • обновлено в 08:24
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Прикарпатье завалило 1,2 м снега: детали и новые фото и видео "апокалипсиса"

29.4т
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На Ивано-Франковщине в горных районах Прикарпатья в ночь на 5 февраля выпало 1,2 метра снега. При этом осадки днем 5 февраля продолжились.

Об этом сообщил начальник Ивано-Франковского областного Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович, передает "Укринформ". По его словам, снег валил всю ночь (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

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"На метеостанции Пожижевской вчера насыпало до 45 см снега. Впрочем, снежный покров в горах значительно больше. Он достигает 1,2 м. Снег шел всю ночь", – рассказал он.

Снег на Прикарпатье будет падать до конца дня, также здесь ощутимо похолодает.

Буковель завалило снегом

Буковель завалило снегом

Буковель завалило снегом

Буковель завалило снегом

Буковель завалило снегом

Буковель завалило снегом

Буковель завалило снегом

Буковель завалило снегом

Буковель завалило снегом

Буковель завалило снегом

Буковель завалило снегом

Буковель завалило снегом

Буковель завалило снегом

Буковель завалило снегом

Прикарпатье завалило 1,2 м снега: детали и новые фото и видео "апокалипсиса"

В то же время в ГСЧС сообщили, что сегодня на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня.

Как сообщили OBOZREVATEL очевидцы инцидента, в Буковели в результате порывов ветра около 100 км/час массово попадали деревья. По предварительной информации, пострадал местный аттракцион.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской и Николаевской областях в среду и четверг, 5 и 6 февраля, ожидаются сильнейшие порывы ветра до 25 м/с и в связи с этим – второй уровень опасности.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так зима будут на санках кататься
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