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2 января • обновлено в 05:51
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Прихватит мороз: синоптики дали прогноз на четверг в Украине

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В Украине в четверг, 2 января, снизится температура воздуха. Ночью практически по всей территории страны она достигнет -5 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Осадки синоптики прогнозируют лишь на востоке страны. Здесь может пройти снег.

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На востоке Украины будет -1…+2 градуса, без осадков, в центре – от -1 до +1, а на востоке от 0 до -2. В южных регионах, согласно прогнозам, будет до +3 градусов, в Крыму – до +4.

В Киеве в четверг ночью ожидается до -4 градусов, а днем -1…+1. Осадков не прогнозируют.

Прихватит мороз: синоптики дали прогноз на четверг в Украине

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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