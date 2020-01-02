Прихватит мороз: синоптики дали прогноз на четверг в Украине

В Украине в четверг, 2 января, снизится температура воздуха. Ночью практически по всей территории страны она достигнет -5 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Осадки синоптики прогнозируют лишь на востоке страны. Здесь может пройти снег.

На востоке Украины будет -1…+2 градуса, без осадков, в центре – от -1 до +1, а на востоке от 0 до -2. В южных регионах, согласно прогнозам, будет до +3 градусов, в Крыму – до +4.

В Киеве в четверг ночью ожидается до -4 градусов, а днем -1…+1. Осадков не прогнозируют.

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