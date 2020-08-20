Прихожане УПЦ МП организовали многотысячный крестный ход, несмотря на карантин. Видео

Тысячи паломников УПЦ Московского патриархата отправились в крестный ход из Каменец-Подольского Хмельницкой области в Почаевскую лавру.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, верующие пройдут путь длиной в 200 километров в течение 7 дней (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Несмотря на все вызовы 2020 года, люди решили обычай не нарушать. Несколько тысяч верующих из разных областей Украины приехали в Каменец-Подольский и начали ход", – говорится в сообщении.

В среднем паломники должны преодолевать около 30 км в день. Среди участников крестного хода дети, взрослые и даже пожилые люди. Идти планируют больше окрестными путями, лишь изредка выходя на главные трассы.

Люди взяли с собой палатки и карематы. Спать планируют под открытым небом.

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