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Прихожане УПЦ МП обрадовались переходу в новую единую церковь: опубликовано видео

3.1тЧитать материал на украинском

Прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП в Виннице обрадовались переходу в созданную единую православную украинскую церковь.

Соответствующее видео опубликовало местное издание "Вежа" в понедельник, 17 декабря. Перед прихожанами выступил митрополит Винницкий и Барский Симеон, заявив, что теперь он служит независимой церкви и призвав людей следовать за ним.

"И за вами это решение — куда идти или где оставаться. Но процесс пошел... Я уже не являюсь архиереем Украинской православной церкви Московского патриархата, я уже являюсь архиереем Православной церкви Украины, объединенной церкви", — сказал митрополит, после чего собор взорвался громкими аплодисментами.

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Томос Украине: Епифаний заявил о своем первом решении

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Документ не представили широкой публике. В Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

15 декабря в Киеве прошел объединительный Собор, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
УкраинаВинница
Тег
УПЦ МП
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кирик вадим
кирик вадим
Украинцы, Москва это война У них политика это все - церковь, балет, газ
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Это собор, который захватили на днях ... сейчас автобусами, будут паству "новой религии" возить по краине и захватывать церкви и монастыри. А так то, православные они такие, в суд не пойдут ... а так храм, церковь, монастырь строили УПЦ МП ... всех через суд, отправить к Филарету или к Порошенко, чё они там построили, вот пусть и раздают.
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кирик вадим
кирик вадим
Воронов Евгений, бред не пиши с методички Кремля
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1
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минин евген
минин евген
клево! нужно быть дебилом, что бы ходить в МП, молиться за кацапское зверское войко в то воемя когда кацапы убивают украинских людей.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
минин евген, а почему у украинских людей свинное рыло?
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