Прихожане УПЦ МП обрадовались переходу в новую единую церковь: опубликовано видео

Прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП в Виннице обрадовались переходу в созданную единую православную украинскую церковь.

Соответствующее видео опубликовало местное издание "Вежа" в понедельник, 17 декабря. Перед прихожанами выступил митрополит Винницкий и Барский Симеон, заявив, что теперь он служит независимой церкви и призвав людей следовать за ним.

"И за вами это решение — куда идти или где оставаться. Но процесс пошел... Я уже не являюсь архиереем Украинской православной церкви Московского патриархата, я уже являюсь архиереем Православной церкви Украины, объединенной церкви", — сказал митрополит, после чего собор взорвался громкими аплодисментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Документ не представили широкой публике. В Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине".

15 декабря в Киеве прошел объединительный Собор, на котором был избран глава поместной украинской православной церкви. Им стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.