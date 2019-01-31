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Приходы РПЦ по всей Украине присоединяются к ПЦУ: озвучены внушительные цифры

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К новосозданной поместной Православной церкви Украины присоединились уже 120 приходов РПЦ.

Такую цифру озвучил во время круглого стола "Томос и политика" архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий (Зоря), сообщает "Укринформ".

"По тем данным, которые можно видеть, 120 религиозных общин определились. И процесс этот постоянно происходит. Если не каждый день, то каждые 2-3 дня поступают сообщения о том, что все новые и новые общины принимают такое решение", – отметил он.

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ПЦУ

ПЦУ

vsim.ua

Архиепископ подчеркнул также, что регистрация Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ) и вступления в силу закона о переходе религиозных общин к ПЦУ будут способствовать этому процессу.

"Стали более четкими правила относительно того, каким образом может религиозная община изменить свое подчинение с русской церкви на украинском, и этот процесс только усилится. Потому появились возможности воплотить это скорее в юридической плоскости", – пояснил он.

Евстратий (Зоря)

Евстратий (Зоря)

Укринформ

Напомним, Киевская митрополия Православной церкви Украины (ПЦУ) официально зарегистрирована 30 января 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

  • 6 января 2019 года в соборе Святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю Епифанию.

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Евстратий (Зоря)
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Неделю назад мы тут уже подсчитывали % c ентих самых 120 цеpквей.добавили бы хоть одну для пpиличия.....А то чет зациклились на 120....
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Что то около 1% от всех приходов. Да уж массовость просто зашкаливает! Еще, кстати,хотелось бы узнать какая из каноничных Поместных Православных Церквей признала вновь созданную секту автофекалистов СЦУ (ПЦУ)
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Крымчанин Юрий, таки-да! моя ошибка! в фекалиях мы с конца 2013!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Петренко Амадеус, я и не говорю "автокефалия". Я говорю про них "автоФекалия"!
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