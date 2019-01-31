Приходы РПЦ по всей Украине присоединяются к ПЦУ: озвучены внушительные цифры

К новосозданной поместной Православной церкви Украины присоединились уже 120 приходов РПЦ.
Такую цифру озвучил во время круглого стола "Томос и политика" архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий (Зоря), сообщает "Укринформ".
"По тем данным, которые можно видеть, 120 религиозных общин определились. И процесс этот постоянно происходит. Если не каждый день, то каждые 2-3 дня поступают сообщения о том, что все новые и новые общины принимают такое решение", – отметил он.
ПЦУ
vsim.ua
Архиепископ подчеркнул также, что регистрация Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ) и вступления в силу закона о переходе религиозных общин к ПЦУ будут способствовать этому процессу.
"Стали более четкими правила относительно того, каким образом может религиозная община изменить свое подчинение с русской церкви на украинском, и этот процесс только усилится. Потому появились возможности воплотить это скорее в юридической плоскости", – пояснил он.
Евстратий (Зоря)
Укринформ
Напомним, Киевская митрополия Православной церкви Украины (ПЦУ) официально зарегистрирована 30 января 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.
6 января 2019 года в соборе Святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю Епифанию.
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