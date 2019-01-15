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Приходы РПЦ массово перешли в ПЦУ: названо точное количество

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Под юрисдикцию Православной церкви Украины перешли около 70 приходов Русской православной церкви в Украине.

Об этом заявила народный депутат "Блока Петра Порошенко", представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко во время заседания согласительного совета руководителей фракций и депутатских групп, сообщает сайт партии.

"Задача Украины — хранить межконфессиональный мир, но предусмотреть для демократического общества прозрачную модель такого перехода приходов в те, которые они желают посещать", — подчеркнула она.

По словам нардепа, это важный шаг в освобождении от влияния Кремля, "который видел Украину как каноническую территорию РПЦ".

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Радио Свобода

"Глава государства подчеркивает важность инициативы главы ВР по поддержке и внесению на рассмотрение законопроекта, который обеспечит фундаментальное право религиозных общин на смену своей подчиненности", — добавила она.

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Как заявил экзарх Вселенского Патриархата Даниил, после предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины УПЦ Московского патриархата вместе с приходами и иерархами нужно называть РПЦ в Украине, а митрополита Онуфрия иерархом РПЦ.

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Тема
Независимость УПЦ
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Это не переход,а обычный грабеж!!! Если уж создали свою секту,то и храмы должны строить за свои деньги!!!!
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Хоть что то, лучше чем совсем ничего...
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Мигол Натали
Мигол Натали
Массово это те кого вы на автобусе катаете из одной церкви к другой это массовый приход псевдо верующие
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Ященко Олег
Ященко Олег
Мигол Натали, не неси чюшь! Как раз РПЦ и занимается тем, что возит своих титушек-прислушников для дестабилизации туда, где прихожане голосуют за то, чтобы отделится от РПЦ КНБ.
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