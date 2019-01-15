Приходы РПЦ массово перешли в ПЦУ: названо точное количество

Под юрисдикцию Православной церкви Украины перешли около 70 приходов Русской православной церкви в Украине.
Об этом заявила народный депутат "Блока Петра Порошенко", представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко во время заседания согласительного совета руководителей фракций и депутатских групп, сообщает сайт партии.
"Задача Украины — хранить межконфессиональный мир, но предусмотреть для демократического общества прозрачную модель такого перехода приходов в те, которые они желают посещать", — подчеркнула она.
По словам нардепа, это важный шаг в освобождении от влияния Кремля, "который видел Украину как каноническую территорию РПЦ".
Митрополит Епифаний
Радио Свобода
"Глава государства подчеркивает важность инициативы главы ВР по поддержке и внесению на рассмотрение законопроекта, который обеспечит фундаментальное право религиозных общин на смену своей подчиненности", — добавила она.
Как заявил экзарх Вселенского Патриархата Даниил, после предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины УПЦ Московского патриархата вместе с приходами и иерархами нужно называть РПЦ в Украине, а митрополита Онуфрия иерархом РПЦ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Присоединяться к ПЦУ начали приходы из Винницы. Так, сначала о решении рассказали прихожане Свято-Преображенского собора. Митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил, что теперь служит независимой церкви.
21 декабря еще три прихода в Винницкой области перешли в новосозданную ПЦУ.
В тот же день такое решение принял первый приход на Закарпатье в селе Минай.
24 декабря к ПЦУ присоединились еще три общины во Львовской области и пять в Винницкой.
26 декабря стало известно об аналогичном решении Свято-Николаевского прихода с. Доброгорща в Хмельницком районе.
27 декабря присоединились два прихода в Винницкой области и один в Тернопольской.
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