Приходы РПЦ массово перешли в ПЦУ: названо точное количество

Под юрисдикцию Православной церкви Украины перешли около 70 приходов Русской православной церкви в Украине.

Об этом заявила народный депутат "Блока Петра Порошенко", представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко во время заседания согласительного совета руководителей фракций и депутатских групп, сообщает сайт партии.

"Задача Украины — хранить межконфессиональный мир, но предусмотреть для демократического общества прозрачную модель такого перехода приходов в те, которые они желают посещать", — подчеркнула она.

По словам нардепа, это важный шаг в освобождении от влияния Кремля, "который видел Украину как каноническую территорию РПЦ".

Митрополит Епифаний Радио Свобода

"Глава государства подчеркивает важность инициативы главы ВР по поддержке и внесению на рассмотрение законопроекта, который обеспечит фундаментальное право религиозных общин на смену своей подчиненности", — добавила она.

Новости Константинополь опубликовал финальный текст Томоса ПЦУ

Как заявил экзарх Вселенского Патриархата Даниил, после предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины УПЦ Московского патриархата вместе с приходами и иерархами нужно называть РПЦ в Украине, а митрополита Онуфрия иерархом РПЦ.

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