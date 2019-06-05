"Приходы просят!" Епифаний рассказал, на каком языке можно молиться в ПЦУ

В Православной церкви Украины (ПЦУ) основным богослужебным языком является украинский.

Об этом в интервью "Укринформу" сказал предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, отметив, что другие национальные меньшинства могут использовать в своих общинах тот язык, который является для них родным и понятным.

"Так, недавно мы даже рукоположили архиерея для грекоязычных приходов. Есть много в Украине греков, которые собираются на службу и могут молиться на своем понятном языке в нашей Поместной Украинской православной церкви. Это сейчас касается и вопроса румыноязычных приходов, которые размещаются на Буковине", - заявил митрополит.

Митрополит Епифаний Facebook Епифания

Он добавил, что в составе Румынской православной церкви есть приходы, которые молятся на украинском языке, они составляют украиноязычный викариат.

По словам предстоятеля, в украинской церкви есть желание в будущем также создать викариат Украинской православной церкви для румыноязычных приходов, таких насчитывается около 150 на Буковине.

Митрополит объяснил, что викариат - это составная той церкви, на территории которой они канонически расположены, но язык богослужения их, в данном случае - румынский.

"Если мы придем к соглашению, договоримся с Румынской православной церковью, то мы будем поддерживать такую модель. Сейчас есть приходы, которые переходят к нам и просят сохранить им славянский язык, и мы не создаем для них преград в этом. Но проповедь в них будет на украинском языке", - отметил Епифаний.

Он привел пример, что в таких приходах чтение Евангелия может совершаться на украинском языке и параллельно на славянском языке сначала, а со временем, уже в будущем, община постепенно будет украинизироваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Православной церкви Украины после предоставления Томоса решили сохранить привычный язык богослужений для церковных общин национальных меньшинств.

Ранее греческий архимандрит Епифаний приехал в Украину, чтобы служить в ПЦУ.

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