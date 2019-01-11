Приходы Московского патриархата массово переходят в ПЦУ: на Винниччине вспыхнул громкий скандал

На Винниччине прихожане заблокировали дверь в храм, где служит священник Московского патриархата, потому что часть села Лукашовка выступает за поместную украинскую церковь.

В субботу, 12 января, должно состояться собрание, на котором люди будут голосовать, какая именно юрисдикция им нужна, передает ТСН.

"Я приехал, а в храм зайти не могу, как нормальный человек – заменен замок, а через алтарь заблокированы двери", – пожаловался батюшка Федор Расторгуев.

На Винниччине прихожане заблокировали дверь в храм Скриншот с видео

Селяне же утверждают, что дверь просто заблокировали, чтобы воры ничего не унесли.

"У нас практически 80% молодежи, и все село за новую украинскую церковь. А здесь собирается 20 бабушек, которых батюшка настраивает, что Симеон – Иуда, что Москва – наша родина", – рассказала кассир храма Светлана Ибер.

На Винниччине в общей сложности 320 приходов Московского патриархата, из них 20 уже перешли в автокефальную церковь, еще минимум о 10 известно, что они готовятся к присоединению.

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