Приходы Московского патриархата массово переходят в ПЦУ: на Винниччине вспыхнул громкий скандал

На Винниччине прихожане заблокировали дверь в храм, где служит священник Московского патриархата, потому что часть села Лукашовка выступает за поместную украинскую церковь.
В субботу, 12 января, должно состояться собрание, на котором люди будут голосовать, какая именно юрисдикция им нужна, передает ТСН.
"Я приехал, а в храм зайти не могу, как нормальный человек – заменен замок, а через алтарь заблокированы двери", – пожаловался батюшка Федор Расторгуев.
На Винниччине прихожане заблокировали дверь в храм
Скриншот с видео
Селяне же утверждают, что дверь просто заблокировали, чтобы воры ничего не унесли.
"У нас практически 80% молодежи, и все село за новую украинскую церковь. А здесь собирается 20 бабушек, которых батюшка настраивает, что Симеон – Иуда, что Москва – наша родина", – рассказала кассир храма Светлана Ибер.
На Винниччине в общей сложности 320 приходов Московского патриархата, из них 20 уже перешли в автокефальную церковь, еще минимум о 10 известно, что они готовятся к присоединению.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского Патриархата. Это было связанно с тем, что документ ПЦУ получила за три дня до заседания иерархов в Константинополе (они собираются 9 числа каждого месяца).
9 января все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбулеподписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
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