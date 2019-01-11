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Приходы Московского патриархата массово переходят в ПЦУ: на Винниччине вспыхнул громкий скандал

6.7тЧитать материал на украинском

На Винниччине прихожане заблокировали дверь в храм, где служит священник Московского патриархата, потому что часть села Лукашовка выступает за поместную украинскую церковь.

В субботу, 12 января, должно состояться собрание, на котором люди будут голосовать, какая именно юрисдикция им нужна, передает ТСН.

"Я приехал, а в храм зайти не могу, как нормальный человек – заменен замок, а через алтарь заблокированы двери", – пожаловался батюшка Федор Расторгуев.

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На Винниччине прихожане заблокировали дверь в храм

На Винниччине прихожане заблокировали дверь в храм

Скриншот с видео

Селяне же утверждают, что дверь просто заблокировали, чтобы воры ничего не унесли.

"У нас практически 80% молодежи, и все село за новую украинскую церковь. А здесь собирается 20 бабушек, которых батюшка настраивает, что Симеон – Иуда, что Москва – наша родина", – рассказала кассир храма Светлана Ибер.

На Винниччине в общей сложности 320 приходов Московского патриархата, из них 20 уже перешли в автокефальную церковь, еще минимум о 10 известно, что они готовятся к присоединению.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Чемодан, вокзал, улус орды москва, давай, досвидания, кацапский дед мороз
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Стальнов Андрей
Стальнов Андрей
Вранье на вранье и враньем погоняет.... Заедьте в любое украинское село и молодежи вы там рискуете вообще не увидеть: все давно в городах, а те, кто остался - местная алкашня, которой нет дела вообще не до чего (включая церковь), кроме горилки. Вот и думайте, откуда в селе вдруг появилось 80% молодежи, блокирующей доступ верующим в храм?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Стальнов Андрей, то, что ты по дяревне в параше катался её делает тебя знатоком украинского села, слопатоед)))
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Питон Каа
Питон Каа
Вот он - раскол.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Питон Каа, раскол с сектантами гундяя к добру и процветанию Украины, подельник касапских убийц
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Barannik Alexandr
Barannik Alexandr
Питон Каа, ......ЧТО ТЫ ТАМ КАВКАЕШЬ..........ПОЛЗИ ЛУЧШЕ ОТСЮДА..........
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