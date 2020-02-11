"Пригвоздить к позорному столбу украинскую политику": друг Медведчука дал скандальное интервью пропагандистам

Россия ведет себя "недостаточно жестко в ответ на явную антироссийскую политику и плохо борется за русский язык".

Об этом в интервью российской "Комсомольской правде" заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Я бы не хотел, чтобы выглядело, будто я предатель Украины. Но нынешняя политика России в отношении Украины никуда не годится. Она всегда была ориентирована на работы с "элитами", если их можно так назвать. С руководством страны, с бизнесом - в надежде на то, что коммерческие отношения с теми, кто что-то решает в стране, гарантируют добрососедские отношения. Это была очень серьезная ошибка", – сказал соратник лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Погребинский отметил, что вытеснения русского языка из всех сфер в Украине якобы началось намного раньше – с самого начала независимости.

"К 2001 году количество детей, обучающихся на русском языке в школах Украины, сократилось в 10 раз! И при Кучме, и при Януковиче это продолжалось. Ускорилось при Ющенко, но радикально не менялось", – заявил скандально известный украинский политолог.

Михаил Погребинский ukraina.ru

По его словам, Россия не просто смотрела сквозь пальцы на такую политику, а и давала политикам, которые принимали решения, возможность зарабатывать огромные деньги. В том числе на российском газе.

"После 2014 года эти бизнес-схемы начали сокращаться. Но они не исчезли. Остались работающие здесь банки, они финансируют промышленность и сельское хозяйство, зарабатывая на этом. Российские олигархи финансируют антироссийские культурные проекты, включая антироссийские фильмы. Это удивительно! Раз происходит вытеснение русского языка и культуры, Москва должна дать понять: если это будет продолжаться, каких-то преференций Украина не получит", – отметил Погребинский.

Он предложил России жестко реагировать на нарушения прав русскоязычных украинцев.

"Есть суд по правам человека. Есть ратифицированная Украиной Хартия о языках – она не просто не выполняется, принятые законодательные акты прямо противоречат не только хартии, но и украинской конституции. Но от России есть хоть какая-то жалоба в Совет Европы? Нет. Где пригвоздили к позорному столбу украинскую политику за грубое нарушение взятых на себя обязательств? Нигде", – добавил политолог.

На скандальное интервью Погребинского отреагировал политтехнолог Алексей Голубицкий. В своем Telegram-канале он заявил, что тот откровенно обслуживает Кремль.

"Да, дедушка старенький, дедушке нужно что-то есть и за что-то покупать лекарства от маразма и склероза. Мы все понимаем. Но все равно как-то Погребинского не жалко. Потому что мразотой был - мразотой и остался", – написал Голубицкий.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что 40% украинцев сейчас хорошо относятся к стране-агрессору.

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