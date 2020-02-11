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11 февраля • обновлено в 21:35
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"Пригвоздить к позорному столбу украинскую политику": друг Медведчука дал скандальное интервью пропагандистам

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Россия ведет себя "недостаточно жестко в ответ на явную антироссийскую политику и плохо борется за русский язык".

Об этом в интервью российской "Комсомольской правде" заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Я бы не хотел, чтобы выглядело, будто я предатель Украины. Но нынешняя политика России в отношении Украины никуда не годится. Она всегда была ориентирована на работы с "элитами", если их можно так назвать. С руководством страны, с бизнесом - в надежде на то, что коммерческие отношения с теми, кто что-то решает в стране, гарантируют добрососедские отношения. Это была очень серьезная ошибка", – сказал соратник лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

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Погребинский отметил, что вытеснения русского языка из всех сфер в Украине якобы началось намного раньше – с самого начала независимости.

"К 2001 году количество детей, обучающихся на русском языке в школах Украины, сократилось в 10 раз! И при Кучме, и при Януковиче это продолжалось. Ускорилось при Ющенко, но радикально не менялось", – заявил скандально известный украинский политолог.

Михаил Погребинский

Михаил Погребинский

ukraina.ru

По его словам, Россия не просто смотрела сквозь пальцы на такую политику, а и давала политикам, которые принимали решения, возможность зарабатывать огромные деньги. В том числе на российском газе.

"После 2014 года эти бизнес-схемы начали сокращаться. Но они не исчезли. Остались работающие здесь банки, они финансируют промышленность и сельское хозяйство, зарабатывая на этом. Российские олигархи финансируют антироссийские культурные проекты, включая антироссийские фильмы. Это удивительно! Раз происходит вытеснение русского языка и культуры, Москва должна дать понять: если это будет продолжаться, каких-то преференций Украина не получит", – отметил Погребинский.

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Он предложил России жестко реагировать на нарушения прав русскоязычных украинцев.

"Есть суд по правам человека. Есть ратифицированная Украиной Хартия о языках – она не просто не выполняется, принятые законодательные акты прямо противоречат не только хартии, но и украинской конституции. Но от России есть хоть какая-то жалоба в Совет Европы? Нет. Где пригвоздили к позорному столбу украинскую политику за грубое нарушение взятых на себя обязательств? Нигде", – добавил политолог.

На скандальное интервью Погребинского отреагировал политтехнолог Алексей Голубицкий. В своем Telegram-канале он заявил, что тот откровенно обслуживает Кремль.

"Да, дедушка старенький, дедушке нужно что-то есть и за что-то покупать лекарства от маразма и склероза. Мы все понимаем. Но все равно как-то Погребинского не жалко. Потому что мразотой был - мразотой и остался", – написал Голубицкий.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что 40% украинцев сейчас хорошо относятся к стране-агрессору.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Михаил Погребинский
Место
Украина
Тег
пропаганда
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Комментарии
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Червоний Данило
Червоний Данило
какой же новинский пдор! пора эту твaрь закрывать на зoну! думаю там этому кoзлу бороду выщипают!
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Старого козла господь на три дня посрать отпустил, а ОНО Путину пошло лизать.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ещё один павлин невменяемый))) Медведчук, заканчивай попу морщить, за вашей шоблой никаких привлекательных для людей идей нет, одно кривляние цель которого холуев себе набрать. Без идеи любая политическая партия просто ОПГ по захвату власти мошенническим путем
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