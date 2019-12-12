Пригреет до +10: в Украине изменится погода

В Украине в пятницу, 13 декабря, существенно не изменится погода. Морозов не предвидится, а количество осадков увеличится лишь на выходных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что теплее всего будет в Крыму. Температура воздуха здесь достигнет +10 градусов.

"Те же туманы, морось кое-где, немного осадков в Прикарпатье и в Крыму, вялые флегматичные градусы. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0…+4 градусов, в Крыму ожидается +5…+10 градусов", – отметила синоптик.

По словам Диденко, ветер может быть сильным.

"В Киеве в пятницу будет так комфортно: облачно, сыро, хотя и без осадков, максимальная дневная температура воздуха только 0…+1 градус", – подытожила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года Украину ожидают непростые погодные условия. Так, синоптики прогнозируют сильный мороз в отдельных частях страны.

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