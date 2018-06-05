Приговор Сущенко: в засекреченном деле всплыл след "ДНР"

Украинскому журналисту Роману Сущенко, приговоренному в России к 12 годам колонии строгого режима, предъявляли обвинение в попытке выяснить возможность нового наступления на Мариуполь террористами "ДНР".

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, в ФСБ считают, что Сущенко, прилетевший в сентябре 2016 года из Парижа в Москву к двоюродному брату, использовал свой отпуск для сбора информации.

"Якобы выпускник военного училища Сущенко, имевший звание полковника, работал на украинскую разведку под прикрытием журналиста. Его, по версии следствия, интересовали структурные подробности незадолго до этого созданной Росгвардии. Кроме того, господин Сущенко, как полагают в ФСБ, пытался выяснить у бывших российских военных, возможно или нет новое наступление из "ДНР" на Мариуполь", - пишет издание.

Роман Сущенко Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня Московский районный суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

Позже его адвокат Марк Фейгин заявил, что есть шанс обменять украинского журналиста на осужденного в Украине директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.