В России осудили украинского "шпиона": что известно о Сущенко

Задержанный ФСБ России в Москве по подозрению в "шпионаже" украинский журналист и собкорр агентства "Укринформ" во Франции Роман Сущенко приговорен к 12 годам строгого режима. Сторона обвинения запрашивала 14 лет.

Уже полтора года журналист находится в СИЗО "Лефортово". Защита Сущенко верит, что после объявления приговора, появится возможность обмена украинского журналиста. Предполагается, что кандидатом на обмен может стать недавно задержанный директор и журналиста "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого в Украине судят по делу о госизмене.

OBOZREVATELсобрал информацию о жизни и задержании украинского журналиста Романа Сущенко.

Биография

Роман Сущенко родился в 1969 году в городе Николаев. Переехав в столицу окончил Киевское военно-инженерное танковое училище и Институт журналистики при Киевском национальном университете имени Т.Г. Шевченко.

Роман Сущенко

По некоторым данным, до начала работы в агентстве "Укринформ" в 2002 году, Сущенко провел несколько лет на военной службе.

С 2010 года агентство открыло свой корпункт в Париже. Роман был единственным претендентом на работу во Франции. Работая в составе отдела по организации работы корпунуктов агентства за границей, журналист изучал французский на курсах.

С началом российской агрессии против Украины Сущенко освещал, в частности, влияние пропаганды РФ на Францию и Европу, связи французских праворадикальных политиков с Кремлем.

Последнее интервью, которое он сделал перед злополучной поездкой в Москву (и которое так и осталось неопубликованным), касалось открытия так называемого "Русского духовно-культурного центра" в Париже, которые некоторые европейские медиа называли инструментом секретных операций РФ вблизи Елисейского дворца.

Сущенко известен не только как спецкор "Укринформа", но и как журналист "Зеркала недели", "Газеты 24" и "Левого берега". Для этих СМИ он работал под псевдонимом Рон Высочанский.

Роман женат, в браке воспитывает сына и дочь. Сейчас семья проживает во Франции, так последние шесть лет до задержания Сущенко проработал именно там.

Жена, сын и дочь журналиста Романа Сущенко

Задержание и арест в России

Журналист был задержан ФСБ во время частного визита в Москву 30 сентября 2016. В ФСБ Сущенко назвали "кадровым сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины" и заявили, что он прибыл в Россию для "проведения шпионской акции".

В Минобороны Украины опровергают заявления ФСБ, что Сущенко является кадровым разведчиком.

О местонахождении украинского журналиста стало известно только спустя два дня после задержания. Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита.

Жена Сущенко Анжела узнала о случившемся от родственников, официально семью никто не проинформировал.

Сам же журналист рассказал правозащитникам, что при задержании на него оказывали психологическое давление, а следователь не разрешил ему позвонить домой и сообщить жене о своем аресте.

Защищать Романа взялся известный адвокат Марк Фейгин, ранее представлявший в суде интересы еще одной политзаключенной Надежды Савченко.

Адвокат Марк Фейгин

7 октября 2016 Сущенко предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

На данный момент в СИЗО "Лефортово" Сущенко находится уже более 20 месяцев. Ему не дают видеться с семьей, все судебные процессы проходили в закрытом режиме.

24 апреля 2018 Марка Фейгина лишили статуса адвоката в России. В это время Романа перевели в камеру-одиночку в "интересах национальной безопасности России", пытаясь таким образом склонить его к признанию вины.