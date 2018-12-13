''Приезжают на танках'': Цимбалюк ярко высмеял истерику Кремля из-за ''русофобии''

Украинский журналист Роман Цимбалюк жестко обстебал возмущения России по поводу растущего количества "русофобов" в мире. Он отметил, что к ним страна-агрессор автоматически относит всех тех, кто оказывает сопротивление ее оккупации.

Таким образом, в категорию "русофобов" попадают все те страны, которых сама же Россия назначила своими врагами. Свою точку зрения Цимбалюк изложил в видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Российские оккупанты "24 Канал"

"Русофобы — это те, кого не любят русские. А не любят они по разным причинам. Ну, в первую очередь, они приезжают на танках в чужие страны, тыкают им томик Пушкина и удивляются, почему же их не все встречают с цветами и не все их любят?!" — с сарказмом отметил журналист.

Роман Цимбалюк "Антикор"

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк убежден в том, что заявления российской власти о необходимости защиты русскоязычного населения Украины на самом деле являются завуалированной претензией на получение контроля над всей страной.

Что касается лживой риторики РФ касаемо "братских" и "дружественных" отношений с Украиной, то ее журналист также считает лишь сомнительным прикрытием преступлений, совершаемых путинским режимом.