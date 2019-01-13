''Приемка металлолома!'' Россиян разозлил военный праздник с подачи Кремля

В сети высмеяли военный парад, которым 13 января в Чите (Россия) встретили танки Т-34, вернувшиеся в РФ из Лаоса.

Видео с мероприятия поделился в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Торжественный митинг в честь возвращения боевой техники", – подписал он запись.

Однако россияне не пришли в восторг от увиденных кадров. Они задались вопросом, для чего же понадобились старые танки.

Митинг в Чите Скриншот из видео

"Приемка металлолома", "Советское наследие", "Где попы, Путин, салют?", "Металлолом с оркестрами встречают", – написали в комментариях.

"А не осталось ли в Лаосе б/у членов ЦК КПСС в каракулевых шапках? Может есть где? Не хватает для полной реконструкции советских парадов", – подметил пользователь Александр Попов.

При этом, многие отметили, что родиной боевых машин, на самом деле, является не РФ, ведь произведены они были в бывшей Чехословакии.

"Аудитория кремлевского журналиста как-то скромно оценила это достижение России", – прокомментировал видео украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

"Торжественный митинг в честь возвращения боевой техники": В Чите с оркестром встретили эшелон с танками Т-34, вернувшимися на родину из Лаосаhttps://t.co/46b52cXzn9 pic.twitter.com/FX73Vg22si — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России разгорелся скандал из-за похорон криминального авторитета, где присутствовали органы правопорядка.

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