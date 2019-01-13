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''Приемка металлолома!'' Россиян разозлил военный праздник с подачи Кремля

5.7тЧитать материал на украинском

В сети высмеяли военный парад, которым 13 января в Чите (Россия) встретили танки Т-34, вернувшиеся в РФ из Лаоса.

Видео с мероприятия поделился в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Торжественный митинг в честь возвращения боевой техники", – подписал он запись.

Однако россияне не пришли в восторг от увиденных кадров. Они задались вопросом, для чего же понадобились старые танки.

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Митинг в Чите

Митинг в Чите

Скриншот из видео

"Приемка металлолома", "Советское наследие", "Где попы, Путин, салют?", "Металлолом с оркестрами встречают", – написали в комментариях.

''Приемка металлолома!'' Россиян разозлил военный праздник с подачи Кремля
''Приемка металлолома!'' Россиян разозлил военный праздник с подачи Кремля
''Приемка металлолома!'' Россиян разозлил военный праздник с подачи Кремля
''Приемка металлолома!'' Россиян разозлил военный праздник с подачи Кремля
''Приемка металлолома!'' Россиян разозлил военный праздник с подачи Кремля
''Приемка металлолома!'' Россиян разозлил военный праздник с подачи Кремля

"А не осталось ли в Лаосе б/у членов ЦК КПСС в каракулевых шапках? Может есть где? Не хватает для полной реконструкции советских парадов", – подметил пользователь Александр Попов.

''Приемка металлолома!'' Россиян разозлил военный праздник с подачи Кремля

При этом, многие отметили, что родиной боевых машин, на самом деле, является не РФ, ведь произведены они были в бывшей Чехословакии.

''Приемка металлолома!'' Россиян разозлил военный праздник с подачи Кремля

"Аудитория кремлевского журналиста как-то скромно оценила это достижение России", – прокомментировал видео украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

''Приемка металлолома!'' Россиян разозлил военный праздник с подачи Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России разгорелся скандал из-за похорон криминального авторитета, где присутствовали органы правопорядка.

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Персона
Алексей Голобуцкий
Место
РоссияЧита
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Слава Майдану
Слава Майдану
Уффф столько ярости, надо срочно арендовать хохла и побить
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Слава Майдану, призезжай в Киев, на Владимирскую 33. Там предоставят
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Не, все нормально! Народ радуется не по-детски. Завтра все под ту же музыку сдадут на металлолом и море бояры! "Веселится и ликует весь народ!"
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Ну тупые, вам же было сказано еще дней 10 назад, что танки предназначены для музеев и для участия в сьемках фильмов.
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