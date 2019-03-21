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Приехала с охраной: Людмилу Янукович засекли на могиле сына в Крыму. Фото

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Бывшую супругу беглого президента Украины Виктора Януковича Людмилу засекли 20 марта на Братском военно-мемориальном VIP-кладбище в Севастополе, где похоронен ее сын Виктор Янукович-младший.

Соответствующие снимки, сделанные в годовщину смерти сына бывшего главы Украины, опубликовали Крым. Реалии. По словам очевидцев, женщина приехала не одна.

За час до ее прибытия охранники якобы оцепили территорию, в частности могилу Януковича-младшего.

Новости
Экс-соратники Януковича отказались ехать в Крым на годовщину гибели Виктора-младшего
Людмила Янукович и Виктор Янукович-младший

Людмила Янукович и Виктор Янукович-младший

24 канал

Людмила Янукович

Людмила Янукович

Крым.Реалии

Как сообщают СМИ, после побега ее супруга, Янукович переехала в Крым, где живет одна и старается не попадать в объективы камер. Бывшей первой леди Украины принадлежат несколько продовольственных магазинов на полуострове. Проживает она на морском побережье в Севастополе.

Напомним, Янукович-младший погиб 20 марта 2015 года на озере Байкал в России в возрасте 33 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа стоимость места на кладбище, где похоронен Янукович-младший. Его бюст из черного мрамора находится под круглосуточной охраной.

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Персоны
Людмила ЯнуковичВиктор Янукович-младшийВиктор Янукович
Место
Украина
Тег
Янукович
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