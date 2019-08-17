Приехала к дочери: в Киеве мужчина зверски искалечил бывшую жену. Фото и видео

В Киеве, 17 августа, 40-летний мужчина нанес одиннадцать ножевых ранений своей бывшей супруге, которая приехала поздравить их общего ребенка с днем ​​рождения.

После покушения на убийство женщины, киевлянин остался ждать полицию, после чего его задержали. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Пострадавшую с многочисленными ножевыми ранениями госпитализировали.

В Киеве мужчина зверски искалечил бывшую жену kyiv.npu.gov.ua

Как позже стало известно, на линию 102 поступило сообщение о ножевом ранении женщины на улице Закревского Деснянского района столицы.

Заместитель начальника Деснянского управления полиции Александр Косовский сообщил, что 40-летний задержанный киевлянин не смог простить бывшей жене то, что она его бросила, поэтому на встречу с ней он вышел с двумя острыми предметами, похожими на ножи:

"Утром женщина приехала к бывшему мужу, чтобы поздравить дочь с днем ​​рождения. У подъезда многоэтажки ее ждал бывший муж. При встрече он пытался вернуть женщину, но она ему отказала. В ответ мужчина набросился на нее с заточкой и ножом. Пострадавшую в бессознательном состоянии госпитализировали врачи "скорой" для оказания необходимой помощи".

В Киеве мужчина зверски искалечил бывшую жену kyiv.npu.gov.ua

Согласно справке из медицинского учреждения, женщина получила одиннадцать ножевых ранений и находится в реанимационном отделении.

В Киеве мужчина зверски искалечил бывшую жену kyiv.npu.gov.ua

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное правонарушение мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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