Приехал в 6 утра с шампанским: Царева подняли на смех из-за фото в Москве

Экс-нардеп от Партии Регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев показал в сети, как поздравил свою младшую дочь Ольгу с 20-летием и нарвался на насмешки.

Фото с именинницей опубликовал он в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ольге двадцать лет. Специально вчера приехал в Москву, встал в шесть утра, накрыл стол, открыл шампанское, чтобы перед тем как Оля пойдёт на работу, поздравить её с днем рождения", – написал одиозный экс-нардеп.

Царева подняли на смех из-за фото в Москве Громадське

При этом, на кадрах видно, что на столе стоит большая бутылка с игристым напитком, что и вызвало дискуссию.

Царева подняли на смех из-за фото с дочерью Twitter Олега Царева

Царева подняли на смех из-за фото с дочерью Twitter Олега Царева

"И что, она реально в шесть утра перед работой литр шампусика внедрила? Неплохо!", "Шампанское? С утра?", "Шампанское в 6 утра в 20 лет вредно!", "В 20 и не учится? Печалька", "По старой доброй украинской традиции, дочь, случаем, с неоконченным высшим (20 лет) не директор какой-нибудь транснациональной мегакомпании?" – написали в комментариях.

Ольге двадцать лет. Специально вчера приехал в Москву, встал в шесть утра, накрыл стол, открыл шампанское, чтобы перед тем как Оля пойдёт на работу, поздравить её с Днем Рождения. pic.twitter.com/01uy0LFIMf — Олег Царев (@OlegTsarov) October 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новый имидж Царева вызвал в сети подозрения в том, что у него проблемы с алкоголем.

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