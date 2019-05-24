"Придурок, бл*дь!" Соколова поймала любимого пропагандиста Путина на антисемитизме

Украинская журналистка Янина Соколова разгромила главного кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева за антисемитскую риторику в передаче к 9 Мая.

В ней он заявил, что во Второй мировой войне народам СССР была отведена роль победителей, а евреям – роль жертв Холокоста. Фрагмент его наглой выходки телеведущая показала в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

"Что касается примера Израиля, мол там день тишины, так мы это уважаем. Но у каждого народа в той войне была своя роль. Израиль отмечает День памяти жертв Холокоста. Самого Израиля тогда еще и не было, а евреи в Европе оказались преимущественно жертвами. У России другой опыт. Кроме того, что суммарно жертв-народов СССР в той войне у нас было куда больше, чем при Холокосте, мы как мощное государство смогли стать той организованной силой, которая остановила фашизм и разгромила его, победила", – пафосно высказался Киселев.

Соколову повергли в шок его слова, и она раскритиковала одиозного рупора Кремля за цинизм и неуместную гордость миллионами человеческих смертей.

"Михалков, брей усы. Появился режиссер-постановщик Второй мировой покруче тебя. Дмитрий Киселев доходчиво объяснил, почему Россия с размахом празднует победу, а Израиль молча чтит память погибших. Сильно, да? Дима, ну ты, как говорят на Бабурке, фирмач. Выбрал идеальный повод, чтобы подчеркнуть превосходство одного народа над другим", – со стебом обратилась она к Киселеву.

"Один нашел в себе мужество и силы, чтобы сражаться, а второй, исторически так сложилось, – жертва. Хули с них взять – математики да шахматисты! Дима, я тебе напомню, полтора миллиона евреев воевали в антигитлеровской коалиции и победили. И они скорбят о своих погибших. А ты, дурачок, гордишься, что мы больше всех потеряли. Аж в пять раз больше, чем в Холокосте! Придурок, бл*дь!" – эмоционально добавила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова сняла яркую зарисовку, в которой в образе Адольфа Гитлера поздравила россиян с Днем победы. Она провела параллели между нацистской Германией и путинской Россией и пришла к выводу, что они практически ничем не отличаются.

Также журналистка разгромила помешательство россиян на "победобесии" и пропагандистской акции "Бессмертный полк". Она считает, что это не имеет ничего общего с почитанием памяти жертв Второй мировой войны и направлено исключительно на рекламу преступной власти страны-агрессора.

Соколову крайне возмутило и проведение мини-парада к 9 Мая в одном из детсадов Рязани. Воспитатели одели детей в военную форму, чтобы привить им таким образом "любовь к родине и патриотизм".

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