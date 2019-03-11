"Придется завоевать "в Украине": Цимбалюк рассекретил языковое "оружие" России

Официальные лица Российской Федерации умышленно используют формулировки "в Донбассе" и "на Украине", чтобы подчеркнуть свое пренебрежительное отношение к нашей стране и дать понять, что не намерены мириться с ее независимостью.

Об этом заявил украинский журналист Роман Цимбалюк, анализируя брифинг спикера МИД РФ Марии Захаровой в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Он отметил, что спорить с представителями страны-агрессора по поводу правильности употребления предлогов не имеет смысла, как и мстить им формулировкой "на России". Однако улавливать скрытый посыл в их ошибочных словосочетаниях необходимо, чтобы не забывать о том, что Россия рассматривает Украину исключительно как объект для своей оккупации.

"Эти предлоги имеют магическое значение. Всегда слушайте, какие предлоги используют российские государственные служащие. Ведь в зависимости от уровня агрессии, особенно по отношению к Украине, они используют или "на", или "в". И последние годы как раз делается акцент на "на". И говорит это только об одном: что нас оставлять в покое не собираются, и нам еще придется завоевать наш предлог "в", "в Украине", — предупредил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист напомнил оккупантам о том, как возрожденные после 2014 года ВСУ заставили их забыть об идее "Новороссии". По его словам, армия, которая дала достойный отпор агрессору, одновременно разрушила его миф о превращении нашей страны в этот вымышленный пропагандистский субъект.

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