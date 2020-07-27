Придет жара до +36! Синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

Во вторник, 28 июля, в Украину постепенно придет жаркая погода. Температура воздуха в большинстве областей составит +28 +33 градуса.

Жара будет усиливаться в среду, 29 июля – на юге востоке и в центре прогреет до +33 +36. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Сегодня даже к ливням – в южной части Украины, что хорошо для пересушенной окружающей среды. Завтра, во вторник, дожди с грозами наиболее вероятны в Крыму, на Запорожье, Донецкой и южных районах Луганщины, а также в Житомирской, Ривненской, Винницкой областях. Большинство западных областей передохнут от осадков, прекрасно для переувлажненной окружающей среды. Вообще, все, что не вошло в список выше – без осадков", – рассказала синоптик.

В Украину идет жара Facebook Натальи Диденко

В Киеве 28 июля прогнозируют сухую жаркую погоду. В течение дня +30 +32 градуса.

Жара в столице продлится первую половину недели. Затем в четверг, 30 июля, придет атмосферный фронт с грозовыми дождями и уберет жару до +25 градусов.

Прогноз погоды Facebook Натальи Диденко

Ранее OBOZREVATEL писал, что последняя неделя июля в Украине будет погодно неустойчивой и дождливой. При этом начало августа обещают теплым.