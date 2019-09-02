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3 сентября • обновлено в 01:06
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"Придет зеленый господарь": росСМИ "расшифровали" пророчества Ванги по Украине

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Болгарская предсказательница Ванга якобы предвидела приход ко власти президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявляется в программе "Основано на реальных событиях" российского НТВ. О таких пророчествах телеканал рассказывает, ссылаясь на журналиста и кума Ванги Сергея Косторного.

"В середине 90-х Ванга уже знала, что к власти в Украине придут Кличко, Порошенко, Тимошенко и Яценюк.

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Дословно это пророчество звучало так: "Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет!" Это было предсказано, когда Владимир Зеленский только окончил среднюю школу, но Ванга уже знала и о его будущем: "Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь", – утверждают журналисты.

Ванга и Украина

Ванга и Украина

Коллаж

Помимо этого женщина якобы заявляла о судьбе Европы следующее: "И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцы придут! Они придут управлять Европой".

Осторожно! Видео снято пропагандистами!

Ранее OBOZREVATEL писал, что готовит украинцам будущее согласно заявлениям Ванги.

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Персоны
Ванга Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
видео предсказания
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