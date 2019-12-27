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27 декабря • обновлено в 17:25
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Придет волна потепления: синоптик уточнила аномальный прогноз на Новый год в Украине

1.1т
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В Украине в воскресенье и понедельник, 29 и 30 декабря, похолодает, а температура воздуха снизится до "минусов".

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. После незначительного похолодания придет очередная волна потепления.

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"Как раз днем 31 декабря и 1 января снова потеплеет", – уточнила синоптик.

Ранее синоптики сообщили, что Новогодняя ночь в Украине будет аномально теплой. Осадков в этот период в стране не предвидится.

Погода в Украине

Погода в Украине

НТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года в Украине ожидается приток теплого воздуха со Средиземного моря, поэтому ожидается теплая погода.

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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