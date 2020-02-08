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8 февраля • обновлено в 16:36
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Придет "бабье лето": синоптик удивил прогнозом погоды на зиму-2020

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Зима в 2020 году придет в Украину с незначительным похолоданием в конце ноября и захватит первые дни декабря.

Затем она порадует нетипичным для этого периода "бабьем летом", уверен народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, в начале декабря будет тепло, однако с небольшими осадками, пишет Полісся.

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Под конец второй декады месяца в стране будет наблюдаться незначительное снижение температуры. В середине декабря потеплеет, днем и ночью будет сохраняться "плюсовая" температура. Похолодание, по прогнозу синоптика, возможно лишь на День святого Николая.

Погода в Украине

Погода в Украине

akspic.ru

"Последняя декада тоже будет теплой с нетипичной как для зимы погодой. Я даже придумал для такого явления новый термин "зимнее бабье лето". Лишь в конце года могут появиться незначительные заморозки и снежок", – рассказал Деркач.

Ранее OBOZREVATEL писал, что похолодание в Украине в феврале отменяется, поскольку, согласно последним прогнозам, в стране в этот период снова наступит потепление.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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