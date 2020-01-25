Придет арктический воздух: стало известно, когда Украину завалит снегом

По состоянию на 25 января впервые за последние 139 лет в Киеве еще не наступила метеорологическая зима, а в большинстве регионов Украины практически не было снега.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, до конца текущего месяца существенных изменений в погоде не произойдет, пишет "Гордон".

"В первой декаде февраля также никаких существенных изменений погоды мы не ожидаем, но ожидаем увеличения количества осадков, в сравнении с тем, что январь был очень сухим месяцем. А температурный режим будет таким же", – рассказал глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Снег в Украине politeka.net

Он отметил, что существуют основания говорить, что во второй половине последнего месяца зимы в Украину "сможет прийти холодный арктический воздух, и таким образом, существует вероятность снижения температуры воздуха". Украинцам стоит ожидать и похолодания, и снега.

Кульбида отметил, что спрогнозировать, до какой именно отметки упадет температура воздуха, пока невозможно.

Как писал OBOZREVATEL ранее, синоптики предупредили, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15 градусов.

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