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''Придем и заберем свое!'' Украинец дерзко поставил на место россиян на КремльТВ

28.1тЧитать материал на украинском

Украинский общественный деятель Вадим Трюхан вывел из себя депутата нелегитимной Госдумы России Сергея Железняка яркой речью об освобождении временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Ее он озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", уличив страну-агрессора в постоянной лжи и клевете в адрес Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Мне пришла на ум одна сказка. Когда кричали: "Волки, волки!", селяне выскакивали с вилами, ружьями, а волков нет. Потом опять, и так раз пять. А потом, когда волки прибежали, селяне не вышли, и волки все съели. На протяжении уже пятого года я слушаю такие же сказки: Украина нападет на Россию, на Москву, на Керченский мост, на "Л/ДНР", — возмутился он.

Вадим Трюхан

Вадим Трюхан

Скриншот видео

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Выступление Трюхана глубоко задело Железняка, и он попытался парировать ему едккой фразой о якобы непобедимости России. "На Россию у вас нападалка еще не выросла!" — выкрикнул российский политик.

Однако украинца это не сбило с толку, и он продолжил озвучивать оккупантам неудобную для них правду. "Наступит момент, когда созреет ситуация, когда Украина просто придет и заберет свое назад", — ярко подытожил свое выступление Трюхан.

Как сообщал OBOZREVATEL,

  • ранее жесткая перепалка между Трюханом и российскими пропагандистами произошла из-за его высказывания о том, что в случае полномасштабной войны РФ против Украины миллионы россиян лягут в землю.

  • Кроме того, украинец ярко приструнил на российском телевидении скандального террориста "ДНР" Даниила Бессонова. Услышав его очередную ложь об Украине, Трюхан обозвал преступника обезьяной.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаВойна на Донбассе
Персона
Вадим Трюхан
Место
Украина
Тег
Государственная Дума России
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Проходил мимо
Проходил мимо
Цитата: "Украина просто придет и заберет свое назад" Да давно пора забрать свой морской хлам что в Крыму оставили ваши доблестные ВСУ.
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Обязательно наступит! Тут и к бабке ходить не надо. И все ольгинские выпердыши получат по заслуга.
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Савченко Александр
Савченко Александр
А вот и новенькое : ЯРКО ! СКОРО, ДЕРЗКО, МОЩНО, ЯРКО - этот вислоухий, за кацапские гроши, и не то скажет ! Из Крыма ушли, даже свое не забрали...
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