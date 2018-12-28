''Придем и заберем свое!'' Украинец дерзко поставил на место россиян на КремльТВ

Украинский общественный деятель Вадим Трюхан вывел из себя депутата нелегитимной Госдумы России Сергея Железняка яркой речью об освобождении временно оккупированных Крыма и Донбасса.
Ее он озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", уличив страну-агрессора в постоянной лжи и клевете в адрес Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
"Мне пришла на ум одна сказка. Когда кричали: "Волки, волки!", селяне выскакивали с вилами, ружьями, а волков нет. Потом опять, и так раз пять. А потом, когда волки прибежали, селяне не вышли, и волки все съели. На протяжении уже пятого года я слушаю такие же сказки: Украина нападет на Россию, на Москву, на Керченский мост, на "Л/ДНР", — возмутился он.
Вадим Трюхан
Скриншот видео
Выступление Трюхана глубоко задело Железняка, и он попытался парировать ему едккой фразой о якобы непобедимости России. "На Россию у вас нападалка еще не выросла!" — выкрикнул российский политик.
Однако украинца это не сбило с толку, и он продолжил озвучивать оккупантам неудобную для них правду. "Наступит момент, когда созреет ситуация, когда Украина просто придет и заберет свое назад", — ярко подытожил свое выступление Трюхан.
Как сообщал OBOZREVATEL,
ранее жесткая перепалка между Трюханом и российскими пропагандистами произошла из-за его высказывания о том, что в случае полномасштабной войны РФ против Украины миллионы россиян лягут в землю.
Кроме того, украинец ярко приструнил на российском телевидении скандального террориста "ДНР" Даниила Бессонова. Услышав его очередную ложь об Украине, Трюхан обозвал преступника обезьяной.
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