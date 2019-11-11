Причастен заместитель мэра? В деле песчаных браконьеров на Киевщине появились новые детали

Злоумышленники сбили коптер Общественной организации "Стоп коррупции" когда съемочная группа приехала, чтобы зафиксировать на видео реку Конек, русло которой было изменено из-за работы песчаных браконьеров в Голосеевском районе Киева.

Как отмечают активисты, накануне, основатель жилого комплекса угрожал журналистам (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы проводили аэросъемки над рекой Конек, протекающей вблизи одноименного жилого комплекса. Потом к нам подъехал человек, который сказал, что он основатель жилищно-строительного кооператива "Золотая Бухта". Мужчина пригрозил, что "снимет ваш коптер" и после этого аппаратура перестала нас слушаться. В результате коптер застрял в ветвях деревьев", – рассказала журналистка Наталья Дегтярь.

В деле песчаных браконьеров на Киевщине появились новые детали

Как отмечает правозащитник Игорь Бондарчук, подобные спецсредства можно приобрести всего за 28 тысяч гривен. Это переносная глушительная станция, которая может действовать на расстоянии 150 метров. То есть охранники коттеджного городка могли использовать что-то подобное, или, возможно, даже и ружье стоимостью около 400 тысяч гривен.

Как отмечают в "СтопКоре", именно такое оружие активно используют пророссийские боевики на Донбассе.

"Но кто и зачем так тщательно охраняет этот элитный городок? Возможно, это связано с тем, что владельцы домов – не просто богатые, но и влиятельные. Например, секретарь Киевсовета Владимир Прокопов, по инсайдерской информации, тоже приобрел здесь имение – кстати, в непосредственной близости от одного из земельных снарядов", - отмечают активисты.

"Причастен ли заместитель мэра Кличко к крышеванию нелегальной деятельности песчаных нелегалов? Действительно ли против журналистов применили оружие, которым воюют русские наемники на оккупированной территории? И, наконец, почему этот участок оберегают, как режимный объект? Продолжение следует", - отметили в "СтопКоре".

Кроме того, активисты обнаружили, что по вине песчаных нелегалов река Конек за последние годы очень изменилась. Они отмечают, что это может повлечь опасные сдвиги в уникальной экологической системе и стать причиной исчезновения многих видов разнообразной флоры. Кроме того, такая деятельность предусмотрена ответственность согласно ст. 110 Водного кодекса Украины.

"Стоп коррупции" обратились к начальнику Голосеевского районного управления полиции Олега Волошина относительно незаконной добычи и продажи песка на берегу реки Конек.

Как сообщают активисты, он заверил, что этот незаконный бизнес будет ликвидирован. Сейчас уже проводятся процессуальные действия, ведутся обыски.

Также активисты инициировали подачу ходатайства в Голосеевский районный суд города Киева с просьбой наложить арест в рамках уголовного производства. Ходатайство приняли и сейчас проводится процедура наложения ареста на земснаряды, которыми производится добыча песка.

Сейчас уголовное производство ведет Прокуратура №1 города Киева. Кроме того, к проверке подключились инспекторы КП "Плесо", которые обратились в правоохранительные органы из-за песчаных браконьеров.

"О том, что здесь (близ реки Конек – Ред.) добывают песок, мы узнали в сентябре и сразу же направили запросы в прокуратуру и полицию Голосеевского района", – рассказал инспектор Александр Хвостиков.

В коммунальном предприятии также заявили, что разрешений на работу двух земснарядов, которые зафиксировали активисты ОО "Стоп коррупции", нет, поэтому добывают недра они противозаконно.

Как стало известно, по данному делу уже открыты уголовные производства, а представителей коттеджного городка "Конек" вызывают на выяснение обстоятельств. Вероятно, что техника, которая намывает песок, имеет прямое отношение именно к этому застройщику.

"СтопКор"

"СтопКор"

"СтопКор"

"СтопКор"

"СтопКор"

Как писал OBOZREVATEL, в Вышгороде компания, на чье имущество был наложен судебный арест, снова начала вывозить из своих складов песок.

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