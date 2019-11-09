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9 ноября • обновлено в 17:42
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"Прибыли 300 боевиков СС!" В "ЛНР" перепугались из-за "наступления" Украины

4.1т Читать материал на украинском

Пропагандистские СМИ "ЛНР" снова попались на абсурдном фейке, написав о якобы прибывших на Донбасс 300 боевиков СС.

Скриншот с откровенно фейковой новостью опубликовал Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале. На снимке видно, что паблик "Новости Новороссии" публикует новость о бойцах СС "Галичина".

"Под Станицу Луганскую прибыли 300 боевиков батальона СС "Галичина", — говорится в абсурдной публикации.

"Прибыли 300 боевиков СС!" В "ЛНР" перепугались из-за "наступления" Украины

"Подтверждаю, все так и есть ...Пропагандисты ватрушек зажигают так, что от смеха слезы мешают писать...", иронично комментирует Штефан.

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Напомним, районе населенного пункта Петровское на Донбассе 9 ноября началось разведение войск. Для фиксации разведения в поселок прибыли наблюдатели ОБСЕ. В 12.00 украинская сторона и так называемая "ДНР" выпустили белые ракеты в знак готовности к разведению у Петровского. Позже стороны выпустили зеленые ракеты.

ОБСЕ зафиксировала вооружения, которые террористы "ДНР" вывели с позиций. После этого, боевики покинули Петровское.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Или к примеру такую новость: "В городе Калуш Ивано-Франковской области торжественно открыли мемориальную доску в честь гауптштурмфюрера Дмитрия Палиева, одного из организаторов дивизии СС «Галичина»"
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Интересно а как Штирлиц прокомментирует торжественное перезахоронение бойцов дивизии СС Галичина летом этого года? С торжественными почестями, флагом ВСУ, салютом?
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Пукин сми: в Крыму из-за засухи пересохли реки. Обоз, неси сюда эту новость, над крысчанами поржем))
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