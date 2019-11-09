"Прибыли 300 боевиков СС!" В "ЛНР" перепугались из-за "наступления" Украины

Пропагандистские СМИ "ЛНР" снова попались на абсурдном фейке, написав о якобы прибывших на Донбасс 300 боевиков СС.

Скриншот с откровенно фейковой новостью опубликовал Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале. На снимке видно, что паблик "Новости Новороссии" публикует новость о бойцах СС "Галичина".

"Под Станицу Луганскую прибыли 300 боевиков батальона СС "Галичина", — говорится в абсурдной публикации.

"Подтверждаю, все так и есть ...Пропагандисты ватрушек зажигают так, что от смеха слезы мешают писать...", иронично комментирует Штефан.

Напомним, районе населенного пункта Петровское на Донбассе 9 ноября началось разведение войск. Для фиксации разведения в поселок прибыли наблюдатели ОБСЕ. В 12.00 украинская сторона и так называемая "ДНР" выпустили белые ракеты в знак готовности к разведению у Петровского. Позже стороны выпустили зеленые ракеты.

ОБСЕ зафиксировала вооружения, которые террористы "ДНР" вывели с позиций. После этого, боевики покинули Петровское.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что разведение сил в районе Петровского начнется 8 ноября.

В ответ на это главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил представителям СММ ОБСЕ о готовности начать разведение 9, а не 8 ноября. А также призвал украинскую сторону "проявить здравый смысл" в этом вопросе.

Позже Пушилин заявил, что в случае появления украинской полиции и Нацгвардии в зоне разведения войск, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств "ДНР".

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