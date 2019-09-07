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8 сентября • обновлено в 11:14
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"Прибыл пустым": выяснился неожиданный факт о спецборте России в "Борисполе"

79.1т Читать материал на украинском

Спецборт специального летного отряда "Россия" Ту-204 прибыл в Киев пустым, граждан Украины, подлежащих обмену, на борту не было.

Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

"Граждане Украины, это около 30 человек, находятся в аэропорту Внуково. Они ожидают вылета в Киев. Спецборт Ту-204, приземлившийся в Борисполе, прибыл туда пустым", — сказал источник.

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"Прибыл пустым": выяснился неожиданный факт о спецборте России в "Борисполе"

Что известно об обмене пленными на данный момент:

  • Речь идет об украинских политзаключенных (Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух) и захваченных во время обострения в Керченском заливе моряках.

  • Среди тех, кого требует освободить Кремль, наиболее значимой фигурой является один из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17" Владимир Цемах.

  • Российская сторона официально подтвердила, что переговоры подходят к финалу.

  • СМИ уже несколько раз разгоняли фейковые сообщения о возможной дате обмена, однако никакой официальной информации до сих пор нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появились данные, что обмен пленными состоится 7 сентября.

Ранее сообщалось, что российский самолет с предположительно украинскими пленными уже находится в Украине. По предварительной информации, в 10:20 он совершил посадку в Киеве, в аэропорту "Борисполь".

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Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Теги
пленные моряки политзаключенный
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Кремль что то мутит.
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2
Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"Прибыл пустым" - алё, гараж, а он что-то привезти должен был? Борт прибыл "за", а не "с".
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5
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Коскин Александр
Коскин Александр
Ржунимагу Феофан, кто поймет этих высоких материй?Для этого мозги нужны.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А куда из заголовка исчезло "очередная подлость России"? Слон сказал, не разобрав, - "видно, быть потопу"... ДБ БЛ
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4
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