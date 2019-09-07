"Прибыл пустым": выяснился неожиданный факт о спецборте России в "Борисполе"

Спецборт специального летного отряда "Россия" Ту-204 прибыл в Киев пустым, граждан Украины, подлежащих обмену, на борту не было.
Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.
"Граждане Украины, это около 30 человек, находятся в аэропорту Внуково. Они ожидают вылета в Киев. Спецборт Ту-204, приземлившийся в Борисполе, прибыл туда пустым", — сказал источник.
Что известно об обмене пленными на данный момент:
Речь идет об украинских политзаключенных (Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух) и захваченных во время обострения в Керченском заливе моряках.
Среди тех, кого требует освободить Кремль, наиболее значимой фигурой является один из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17" Владимир Цемах.
Российская сторона официально подтвердила, что переговоры подходят к финалу.
СМИ уже несколько раз разгоняли фейковые сообщения о возможной дате обмена, однако никакой официальной информации до сих пор нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появились данные, что обмен пленными состоится 7 сентября.
Ранее сообщалось, что российский самолет с предположительно украинскими пленными уже находится в Украине. По предварительной информации, в 10:20 он совершил посадку в Киеве, в аэропорту "Борисполь".
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