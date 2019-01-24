''Приближающийся конец времен'': Казарин развенчал главный миф ХХІ века

Современному человечеству постоянно внушают мысль о том, что оно стоит на пороге глобальных потрясений апокалиптического масштаба. Однако на самом деле в таком режиме мир живет уже на протяжении последних 200 лет.

Единственное, что изменилось за это время, — более широкий доступ людей к информации, написал украинский журналист Павел Казарин на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Павел Казарин Facebook Павла Казарина

"Мы живем в эпоху истерик. Информационное пространство выстроено так, что у всех ощущение приближающегося конца времен. Даже в застольных разговорах мы продолжаем обсуждать глобальные кризисы и по привычке боимся будущего. Но давайте на чистоту: катастрофы и чернуха — это неотъемлемая часть информационной картинки, которая, к тому же, хорошо продается. Прозвучит как крамола, но в ХХІ веке катастроф и войн не стало больше по сравнению с тем же ХХ веком. Больше стало прямого эфира. И именно этому обстоятельству мы обязаны нашими коллективными страхами", — объясняет он.

Казарин добавил, что за последние два столетия в мире не стало больше войн, не выросли показатели несправедливости и не скакнула вверх шкала человеческой жестокости. Однако информационное пространство увеличилось с "замочной скважины" до "открытой настежь двери". Кроме того, журналист напомнил о том, что страх глобальной войны и гибели цивилизации присущ практически каждому поколению.

"Мир никогда не был стабилен. Есть какой-то горделивый снобизм во всех заявлениях о том, что мы сейчас стоим на рубеже глобальных потрясений. Хотя бы потому, что мы наблюдаем эти потрясения на протяжении последних двух столетий. Наполеоновские войны перерисовывали политическую карту Европы, Крымская война по сути была мировой войной по географии боевых действий, отмена крепостного права перевернула с ног на голову весь гражданский быт тогдашней Российской империи. Потом были бомбисты, боевые действия на Балканах, война с Японией, Первая мировая, гражданская война, голод, репрессии, Вторая мировая, железный занавес, Карибский кризис. И это — лишь весьма приблизительный и наскоро составленный список. Но на его фоне как-то неловко гордиться нынешними потрясениями", — пишет он.

Ядерная война Pixabay

Казарин подчеркнул, что сейчас мир действительно стремительно меняется. На это влияет силовой передел границ, новый технологический уклад и глобальные кризисы. Однако в таких условиях человечество живет уже достаточно давно, и ему пора привыкнуть к тому, что передышек и перерывов от перемен больше не будет. Ведь реальность будет меняться каждые пять-десять лет, а конкурентоспособность человека будет определяться его способностью адаптироваться к изменениям. "Бессмысленно ждать перемен — нужно просто учиться в них жить", — подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году газета коммунистической партии Китая "Цзилинь Жибао" опубликовала подробную инструкцию выживания после ядерного удара. В ней рассказывается, что такое ядерное оружие, описаны его виды и пять главных последствий применения.

Напомним, в октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин пригрозил миру ядерной войной, отметив, что его страна как мученики попадет в рай, а весь остальной мир — в ад.

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