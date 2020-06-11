Приближается новый "ретроградный Меркурий": даты и в чем опасность

С 18 июня 2020 года Меркурий станет снова ретроградным. Это продлиться до 12 июля 2020 года.

Как отмечают астрологи, на этот раз влияние ретроградного Меркурия будет зависеть от созвездия Рака. До 25 июня он захватит ретроградную Венеру 2020, а также ретроградное движение еще двух планет — Сатурна и Юпитера, которое продлится до сентября.

"Ретроградный Меркурий" в июне 2020 Иллюстрация

На что повлияет ретроградный Меркурий в июне 2020 года

Наиболее негативно он скажеться на таких сферах, как обучение, общение, финансы и работа.

По прогнозам астрологов, самый сильный удар придется на два последние пункты, поэтому стоит приготовиться к тому, что выполнять свои обыденные обязанности станет в разы труднее.

Отмечается, что любая мелочь может вызвать срывы планов, неурядицы на работе и в бизнесе. Также может усложниться ситуация с семейными и любовными отношениями.

В отношениях между друзьями, близкими и коллегами возможны ссоры, конфликты и недопонимания. Рекомендуется не отвечать грубостью на грубость, а следить за собственными ответами и не спешить хлопать дверью после каждой реплики.

Как сообщал OBOZREVATEL, период "ретроградного Меркурия" опасен как для физического, так и для эмоционального состояния человека.

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