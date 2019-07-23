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Приближается мистический день: как осуществить мечты

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25 июля 2019 года отмечается так называемый День Вне Времени.

"Мечты, которые формируются в воображении в этот день, имеют большие шансы на реализацию", – рассказал OBOZREVATEL маг ведической традиции Игорь Мехеда.

Наручные часы, иллюстрация

Наручные часы, иллюстрация

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По его словам, День Вне Времени является изобретением индейцев майя, которые "воспринимали события через время, точнее, через даты". В их календаре было 364 дня, а последний день года – 365-й – "не являлся ни днем недели, ни днем месяца", и считался по-настоящему мистическим.

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Ежегодно День Вне Времени выпадает на 25 июля по григорианскому календарю, – пояснил Игорь Мехеда.

"Древние считали, что в этот день легче всего понять себя, Вселенную, стихию Времени и её течение в Универсуме. Также этот день благоприятен для мечтаний - считается, что мечты, в которые погружаются люди в этот день, имеют очень большие шансы сбыться. Индейцы майя верили, что 25 июля – точка, из которой можно управлять временем. В эти дни раскрываются тайны, в том числе внутренние тайны самого человека", – рассказал он.

"День Вне Времени – галактический день свободы, искусства, творчества, молитв и медитаций за мир. Кстати, 25 июля практически во всех странах практикуется всемирная медитация за предотвращение войн и природных катастроф", – добавил Игорь Мехеда.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда озвучил невероятную версию трагических событий на перевале Дятлова. В 1959 году вблизи горы Холатчахль в Свердловской области (Россия) при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа из 9 человек, картина происшедшего до сих пор неясна.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Игорь Мехеда
Тег
календарь
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