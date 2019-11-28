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29 ноября • обновлено в 12:43
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Янина Соколова
Янина Соколова
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При Зеленському повертаються 30-ті. І це вам не Росія

25.2т
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Ні, це не Росія. Це Київ, 28 листопада 2019. ДБР увірвалося до квартири Маруся Звіробій зранку.

Маруся Звіробій

Маруся Звіробій

Столичний регіон

Причина: обшуки, внаслідок висловлювань Марусі під час стріму з Фединою, який транслювали на фейсбуці. Конфіскували телефон згідно зачитаної ухвали...

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Автор
Янина Соколова Янина Соколова
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Источник
Источник: Facebook Марусі Звіробій
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Комментарии
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ну она в прямом эфире угрожала взорвать главу государства, пускай теперь сидит на бутылке.
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Виктор Трофименко
Виктор Трофименко
"Отакі справи, котики. 30-ті повертаються"..... Та ні, все значно простіше - просто треба "фильтровать базар"...
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Хуянину на подвал
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