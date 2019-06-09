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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Общество

"При Януковиче было лучше!" В партию Зеленского попал ярый противник Майдана

3.2тЧитать материал на украинском

Блогер Макс Бужанский, который баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", открыто выступал против Революции Достоинства и поддерживал диктаторов СССР.

Подтверждающие скриншоты со страницы блогера в соцсетях опубликовал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. "Вот такой кандидат. Такие, наверное, тоже нужны в парламенте?" – сыронизировал он. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, Бужанский не раз выступал с критикой событий на Майдане в 2014 году, обвиняя участников протестов в "убийстве Украины".

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Мажоритарка от "Слуги народа": кто пойдет, куда и сколько

Макс Бужанский

Макс Бужанский

БезЦензор

Помимо этого, он признался, что на протяжении десяти лет голосовал за Партию регионов. Беглого президента Виктора Януковича блогер называл законно избранным и заявлял, что при нем украинцам жилось лучше. Особое внимание Бужанский уделял также советской тематике.

"Из его же собственных цитат: Принципиальный противник Майдана. Искренне ностальгирует по СССР. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признаёт военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова – это метод красть", – привел примеры Голобуцкий.

"При Януковиче было лучше!" В партию Зеленского попал ярый противник Майдана

Скриншот

Отметим, Бужанский будет баллотироваться в парламент по мажоритарному округу №25 г. Днепр.

"При Януковиче было лучше!" В партию Зеленского попал ярый противник Майдана

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

  • Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

  • Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Сделаем мир лучше вместе!

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир ЗеленскийАлексей Голобуцкий
Место
Украина
Теги
Верховна Рада УкраїниПартия "Слуга народа"
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Грушецька Варвара
Грушецька Варвара
Хто хоч раз бачив і чув «Народ проти» на канілі ЗІК, той знає що це українофоб, рідкісна тварюка яка жере (порядні люди їдять) український хліб і гидить все українське і всі жосягнення України. Як тільки їх наша земля витримує?!
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Вот и люди с интеллектом начали объявляться
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Sam Grysha
Sam Grysha
Мог бы в патриотичную партию попасть такой человек ? Вся команда Зе - "противник Майдана".
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