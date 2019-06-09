"При Януковиче было лучше!" В партию Зеленского попал ярый противник Майдана

Блогер Макс Бужанский, который баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", открыто выступал против Революции Достоинства и поддерживал диктаторов СССР.

Подтверждающие скриншоты со страницы блогера в соцсетях опубликовал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. "Вот такой кандидат. Такие, наверное, тоже нужны в парламенте?" – сыронизировал он. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, Бужанский не раз выступал с критикой событий на Майдане в 2014 году, обвиняя участников протестов в "убийстве Украины".

Макс Бужанский БезЦензор

Помимо этого, он признался, что на протяжении десяти лет голосовал за Партию регионов. Беглого президента Виктора Януковича блогер называл законно избранным и заявлял, что при нем украинцам жилось лучше. Особое внимание Бужанский уделял также советской тематике.

"Из его же собственных цитат: Принципиальный противник Майдана. Искренне ностальгирует по СССР. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признаёт военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова – это метод красть", – привел примеры Голобуцкий.

Скриншот

Отметим, Бужанский будет баллотироваться в парламент по мажоритарному округу №25 г. Днепр.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.

Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.

Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Сделаем мир лучше вместе!

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram