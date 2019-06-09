"При Януковиче было лучше!" В партию Зеленского попал ярый противник Майдана

Блогер Макс Бужанский, который баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", открыто выступал против Революции Достоинства и поддерживал диктаторов СССР.
Подтверждающие скриншоты со страницы блогера в соцсетях опубликовал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. "Вот такой кандидат. Такие, наверное, тоже нужны в парламенте?" – сыронизировал он. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Так, Бужанский не раз выступал с критикой событий на Майдане в 2014 году, обвиняя участников протестов в "убийстве Украины".
Макс Бужанский
БезЦензор
Помимо этого, он признался, что на протяжении десяти лет голосовал за Партию регионов. Беглого президента Виктора Януковича блогер называл законно избранным и заявлял, что при нем украинцам жилось лучше. Особое внимание Бужанский уделял также советской тематике.
"Из его же собственных цитат: Принципиальный противник Майдана. Искренне ностальгирует по СССР. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признаёт военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова – это метод красть", – привел примеры Голобуцкий.
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Отметим, Бужанский будет баллотироваться в парламент по мажоритарному округу №25 г. Днепр.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
9 июня партия "Слуга народа" провела съезд, на котором озвучили имена первых 100 кандидатов в Верховную Раду.
Стало известно, что по мажоритарных округах от партии Зеленского в парламент пойдут два журналиста телеканала "1+1" Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смагляк.
Телеведущего и ресторатора Николая Тищенко, который намерен баллотироваться на досрочных выборах в Верховную Раду, заподозрили в том, что он купил себе место в партии "Слуга народа".
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