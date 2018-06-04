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Виктория Ивлева
Виктория Ивлева
Фотограф, российский журналист, волонтерВсе статьи автора

При всем приливе патриотизма такая лажа не пройдёт

2.7т

Время от времени я читаю безумные истории про одиноких русских тёток, с которыми задруживаются в соцсетях красавчики-американские военные в орденах и бантах и чине не ниже полковника. Сначала просто задруживаются, а потом тетки с их корявым, но искренним английским завладевают сердцами суровых американских военных, начинается безумный страстный роман, дело движется к белому платью, Мендельсон наготове, - но тут с американским военным случается страшный понос или золотуха, он попадает в американский госпиталь, а там, подруга, надо за все платить, кароч, ай лав ю бэби, срочно переведи триста долларов, иначе я истеку дерьмом и никто не подойдёт к моей железной кровати с одним матрасом без простыни в коридоре, клянусь всем звездно-полосатым, что во мне осталось, и доброе русское сердце не выдерживает, и все, отложенное на похороны, снимает с книжки и отсылает любимому, и после этого он исчезает, а она думает, что его в госпитале убили - вот точно как в райбольнице соседа напротив укокошили прямо во время операции, потому что чего-то, что нужно было ему ввести, не было, и ввели то, что было, а он и откинулся. А потом приходит полиция и рассказывает про банду мошенников из Урюпинска и пр. Но деньги пропадают навсегда.

Так вот я и не понимаю - а почему с тетками никогда не вступают в переписку полковники российской армии? Почему их прекрасными фотографиями и именами мошенники не пользуются при таком общем приливе патриотизма?

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Типа, дорогая мария, я одинокий полковник российской армии, был трижды ранен в Украине и Сирии, живу в четырехкомнатной квартире, есть у меня дача и три машины, но некому за этим следить-водить, ваш нежный взгляд пронзил мое старое черствое сердце, когда я стирал носки, любите ли вы Пелевина - зачеркнуто - Прилепина - зачеркнуто - Путина и пр.?

Или даже при всем приливе патриотизма такая лажа не пройдёт?

А жаль.

И полковники Российской армии любить умеют.

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Автор
Виктория ИвлеваВиктория Ивлева
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Виктории Ивлевой
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