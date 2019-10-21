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21 октября • обновлено в 17:16
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"При Украине такого не было!" В Крыму "понаехавший" жестоко избил пропагандиста

1.9т Читать материал на украинском

В оккупированном Симферополе журналист одного из пропагандистских телеканалов Николай Уваров получил перелом челюсти в перепалке с "понаехавшим" чеченцем, который на мотоцикле едва не сбил его.

Разозленный байкер со словами "Ты дорогу купил?" ударил корреспондента якобы за то, что тот обвинил его в неправильной езде. Роликом момента драки, со ссылкой на соответствующий канал "Крым 24", поделился в Twitter блогер "Крымский бандеровец". "При Украине такого не было!" — саркастично отметил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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По данным же телеканала, инцидент произошел на одной из пешеходных улиц в центре города. Их сотрудник сделал замечание мотоциклисту за то, что тот чуть ли не наехал на пожилого мужчину с маленьким ребенком.

В Крыму жестоко избили пропагандиста

В Крыму жестоко избили пропагандиста

Скриншот из видео

"Повторное замечание Уваров сделал, когда байкер ехал обратно. На видео из сюжета телеканала запечатлено, как после этого мотолюбитель подошел к журналисту и нанес удар кулаком в челюсть. У Уварова хлынула кровь из носа и выступили синяки. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом скуловой дуги", — говорится в сообщении.

Тем временем Telegram-канал "Подъем", ссылаясь на местное управление МВД России, поспешил добавить, что нападавший — уроженец Чеченской Республики. По данным их источников, "группа байкеров из Чечни зачастую собирается в центре пешеходной зоны, ее участники вооружены резиновыми дубинками и ведут себя агрессивно, но правоохранители не обращают на них внимания".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с издевательствами над российскими пропагандистами, которые устроили в аннексированном Крыму, чтобы подготовить их к работе в "горячих точках". На кадрах видно, что люди в военной форме одели на головы журналистов мешки и заставили проходить разного рода испытания, параллельно избивая их при этом.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Украина Симферополь
Теги
Крым пропаганда
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Нитула Серж
Нитула Серж
Ну сядет, посидит..
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
да уж повивівся мокшвнський народішко уже не той как давеча. терпіть терпіли і далі.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
срюский мир! жкрналисты получают по заслугам а обосравшиеся крысчане с перепугу прячутся ахахааа
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