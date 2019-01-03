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''При Украине так не было!'' В Керчи забили тревогу из-за "прелестей" жизни в оккупации

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Жители временно оккупированной Россией Керчи пожаловались на мусорный коллапс в городе и заявили, что при украинской власти такого беспредела никогда не было.

Об этом свидетельствует переписка на одном из городских форумов, которую опубликовал на своей странице в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

Мусор

Мусор

Wikimedia Commons

"Скажите мне, пожалуйста, почему у нас в городе такое убожество, кучи мусора грязь везде и все такое унылое?", "Мне стыдно за Керчь!" — возмущаются горожане.

Более того, упадок в городе и на всем Крымском полуострове подтвердили и россияне, которые переехали туда жить. "Не расстраивайтесь, в Крыму, где бы я не бывала, везде грязно", — ответила на форуме россиянка, которая переехала на аннексированную территорию из Ханты-Мансийска.

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После этого некоторые пользователи начали жаловаться на то, что такая катастрофическая ситуация с вывозом мусора из курортного города возникла именно после захвата Россией, ведь, когда Крым был украинским, подобных вопросов даже не возникало.

"По крайней мере всегда было чисто, всегда убирали и не было такого, что по две недели мусор не вывозят", — вспоминают жители Керчи.

КРЫМский бандеровец с сарказмом отреагировал на жалобы бывших сторонников "русского мира" и напомнил им, что именно это сделало Крым тем, во что он превратился сейчас.

Керчь

Керчь

Wikimedia Commons

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"Крым. Оккупированной Керчи срочно нужен блэкаут, чтобы хоть как-то скрыть печальные реалии. Ольгинец пытался выяснить, было ли так же до оккупации. Ему ответили, что такого ужаса не было. Понаехавшая посоветовала не расстраиваться, ведь так по всему Крыму, но причину ужаса не знает", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Буагага, дешевый Обозреватель, сколько раз уже сначала они публикуют мифического «Крымского бандеровца» (где кроме скринов из соцсетей, непонятно кем и где написанных ничего нет), а через пол часа на этом же сайте делают новую заметку об этом же, ссылаясь все на того бандеровца 😀. Рогули, вы же уже миллион раз прощались с Россией, так почему у вас на сайте 75% инфы связанно с Россией? Других стран нет в мире?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сами пишут, сами пуликуют. Рагули еще пососите сами у себя.
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Да-да, украинский мусор это вам не кацапский. Даже какашки пахнут фиалками.
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