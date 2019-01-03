''При Украине так не было!'' В Керчи забили тревогу из-за "прелестей" жизни в оккупации

Жители временно оккупированной Россией Керчи пожаловались на мусорный коллапс в городе и заявили, что при украинской власти такого беспредела никогда не было.

Об этом свидетельствует переписка на одном из городских форумов, которую опубликовал на своей странице в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

Мусор Wikimedia Commons

"Скажите мне, пожалуйста, почему у нас в городе такое убожество, кучи мусора грязь везде и все такое унылое?", "Мне стыдно за Керчь!" — возмущаются горожане.

Более того, упадок в городе и на всем Крымском полуострове подтвердили и россияне, которые переехали туда жить. "Не расстраивайтесь, в Крыму, где бы я не бывала, везде грязно", — ответила на форуме россиянка, которая переехала на аннексированную территорию из Ханты-Мансийска.

После этого некоторые пользователи начали жаловаться на то, что такая катастрофическая ситуация с вывозом мусора из курортного города возникла именно после захвата Россией, ведь, когда Крым был украинским, подобных вопросов даже не возникало.

"По крайней мере всегда было чисто, всегда убирали и не было такого, что по две недели мусор не вывозят", — вспоминают жители Керчи.

КРЫМский бандеровец с сарказмом отреагировал на жалобы бывших сторонников "русского мира" и напомнил им, что именно это сделало Крым тем, во что он превратился сейчас.

Керчь Wikimedia Commons

"Крым. Оккупированной Керчи срочно нужен блэкаут, чтобы хоть как-то скрыть печальные реалии. Ольгинец пытался выяснить, было ли так же до оккупации. Ему ответили, что такого ужаса не было. Понаехавшая посоветовала не расстраиваться, ведь так по всему Крыму, но причину ужаса не знает", — написал он.

Крым.Оккупированной Керчи срочно нужен блэкаут, чтобы хоть как-то скрыть печальные реалии. Ольгинец пытался выяснить, было ли так же до оккупации. Ему ответили, что такого ужаса не было. Понаехавшая посоветовала не расстраиваться, ведь так по всему Крыму,но причину ужаса не знает pic.twitter.com/qp7ZYAl3l6 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 3 января 2019 г.

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